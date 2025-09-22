Lupa.cz  »  Za televizi platí Češi v průměru 430 korun, velká část ale stále spoléhá na anténu

Za televizi platí Češi v průměru 430 korun, velká část ale stále spoléhá na anténu

Filip Rožánek
Dnes
Televize, televizor, televizní ovladač, vysílání, TV Autor: Karolina Grabowska, Pexels.com, podle licence: Public Domain

Televizní trh v České republice se zřetelněji dělí na dvě skupiny diváků. Přestože roste počet lidí ochotných platit za televizní služby stále vyšší částky, významná část populace zůstává věrná bezplatnému pozemnímu vysílání. Vyplývá to z dat průzkumu za první pololetí roku 2025, který si nechala zpracovat společnost Atmedia, obchodní zástupce tematických televizních stanic.

Podle zveřejněných údajů se průměrná měsíční útrata za placené televizní služby, jako je satelitní, kabelové nebo internetové (IPTV) vysílání, meziročně zvýšila o devět procent na 430 korun. Navzdory tomuto růstu cen zájem o placenou televizi neklesá. Průzkum ukazuje, že podíl diváků, kteří jako hlavní platformu pro příjem signálu využívají IPTV nebo kabelovou televizi, přesáhl 50 procent. Jako hlavní motivaci pro pořízení placených služeb diváci uvádějí možnost zpětného zhlédnutí pořadů, přetáčení reklam, sledování na více zařízeních a přístup k širší programové nabídce.

Na druhé straně stojí diváci, kteří využívají výhradně bezplatné pozemní vysílání. Pro ně je podle průzkumu hlavním důvodem dostatečná nabídka desítek volně dostupných stanic. Data dále ukazují, že 29 procent těchto uživatelů nechce za televizní obsah platit vůbec a pro 19 procent je placená televize příliš drahá.

Průzkum se zaměřil také na cenovou citlivost této skupiny. Pokud by se pro placenou službu rozhodli, byli by ochotni měsíčně vydat částku v rozmezí od 100 do 400 korun. Za optimální cenu autoři výzkumu označili 150 korun měsíčně. Za tuto sumu by diváci očekávali balíček s více než stem televizních stanic (z toho alespoň 70 v HD), zpětné zhlédnutí, možnost nahrávání a sledování až na čtyřech zařízeních současně.

Výzkum pro společnost Atmedia uskutečnila agentura ResSolution prostřednictvím online dotazování na vzorku 4051 respondentů internetové populace ve věku 15 až 69 let.

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

