 »  Za útok na radnici Prahy 3 opět může ransomware, NÚKIB varuje před další vlnou

Jan Sedlák

Za vyřazení počítačových systémů na radnici Prahy 3 podle informací Lupy může opět ransomware. Městská instituce už jeden pokus o útok zaznamenala letos v lednu, současný úspěšný průnik byl ale údajně sofistikovanější.

„Nechci v tuto chvíli sdělovat podrobnosti, protože to aktuálně řešíme a nerad bych světu sděloval, jakým způsobem nás konkrétně postihl nebo jaký jsme zvolili postup,“ sdělil Lupě Štěpán Štrébl, místostarosta Prahy 3 zodpovědný i za informatiku a iniciátor open source projektů.

„Viděl jsem někde zprávu o tom, že jsme nenahlásili NÚKIBu. Není to tak úplně pravda. S lidmi z příslušného oddělení NÚKIB jsem komunikoval hned ráno prakticky ihned poté, co jsem se o útoku dozvěděl. Nicméně NÚKIB nemá kapacitu, aby k nám ihned vyslal tým, který by nám pomohl. Nejsme kritická infrastruktura a jsou potřebnější, takže jsme se dohodli, že první si vyřešíme sami, co hoří a pak to nahlásíme oficiálně,“ doplnil místostarosta.

NÚKIB zároveň vydal nové varování před vlnou ransomware útoků: „V rámci naší činnosti evidujeme stále narůstající počet případů, a to jak ve státní, tak soukromé sféře. Útoky zpravidla probíhají ve třech fázích – průnik do systému, sběr informací a šíření, šifrování – a mohou celkově trvat i několik měsíců, než dojde k finálnímu zašifrování dat. Průběžná kontrola klíčových prvků tedy může vést k včasnému odhalení a zamezení vzniku rozsáhlých škod.“ Kyberúřad už dříve upozorňoval na původem ruský ransomware Ryuk.