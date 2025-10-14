Lupa.cz  »  Začala třetí fáze testování technologie 5G Broadcast, opět z vysílače na Žižkově

Začala třetí fáze testování technologie 5G Broadcast, opět z vysílače na Žižkově

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Žižkovský televizní vysílač Autor: České Radiokomunikace

Společnost České Radiokomunikace (CRA) oznámila zahájení třetí fáze testování televizního a rozhlasového vysílání ve standardu 5G Broadcast. Cílem technologie je umožnit divákům sledovat televizní vysílání ve vysoké kvalitě na mobilních telefonech a tabletech bez nutnosti připojení k internetu a spotřeby mobilních dat.

Celoroční testovací provoz bude probíhat ze žižkovské televizní věže se stejným výkonem, jaký se používá pro běžné DVB-T2 vysílání.

Podle generálního ředitele CRA Miloše Mastníka patří mezi hlavní přínosy této technologie efektivnější využití kmitočtového spektra, nižší spotřeba elektrické energie a vysoká spolehlivost signálu například při krizových událostech. Uvedl také, že je tento způsob šíření signálu hospodárnější a ekologičtější ve srovnání se stávajícími technologiemi.

Aktuální fáze testů se zaměřuje na ověření parametrů sítě, pokrytí signálem a zejména na kompatibilitu s prvními modely mobilních telefonů, které příjem 5G Broadcast podporují.

Společnost informovala, že po softwarové aktualizaci budou schopny signál přijímat telefony Motorola Razr 50 Ultra a Motorola Edge 50 Ultra. Testování v Česku je součástí širšího evropského trendu, kdy podobné zkoušky probíhají také ve Francii, Německu, Itálii nebo Polsku.

Test má rovněž prověřit propojení s datovými sítěmi a interoperabilitu s mobilními 5G sítěmi v pásmu 700 MHz.

Technické údaje:

  • Kmitočet:750 MHz (CH55/56)
  • Vyzářený výkon ERP: 32 kW (Praha – město)
  • Šířka kanálu: 8/5 MHz
  • Polarizace: vertikální
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

VZP zavede nový příspěvek pro diabetiky

Které banky dají dětem kapesné za sjednání účtu?

Lázně: Kdo má na pojišťovnu jen procedury a kdo i hotel a jídlo?

Česko v e-mailingu zaostává, pro firmy je stále na okraji zájmu

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Jak funguje půjčka na bydlení bez zajištění nemovitostí?

Kdo má status umělce, může od státu dostat až 90 tisíc korun

Jak správná volba platebních metod zvyšuje konverze

Firemní schizofrenie – zavedené zvyky versus moderní nástroje

Lázně nemusí předepsat jen praktik. Jak probíhá schvalování?

Chat Control by děti ochránil. Ale za jakou cenu?

Záchrance můžete napsat i SMS. Dispečink vám odpoví také zprávou

Mění se pravidla pro odvod pojistného u pečujících rodičů

Google spouští Režim AI v Česku

AI modely pořád lichotí uživatelům a snižují jejich ochotu řešit konflikty

Procesory 386 slaví čtyřicet let, vznikl díky nim Doom

Lékaři zdarma vyšetří oči, bez objednávání i rozkapávání

Motoristé chtěli snížit OSVČ odvody, ve skutečnosti ale navrhli jejich zvýšení

Jak se zrodila umělá inteligence a proč dnes mění byznys i životy?

České firmy zaostávají i za slovenskými ve využívání AI

Czech Internet Forum: Dvě dekády českého online světa a budoucnost v éře AI
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).