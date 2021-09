Záchranka se může rozšířit do všech zemí, kde působí Vodafone, dostala na to 3 miliony eur

Aplikace pro chytré přivolání pomoci Záchranka dostala od Nadace Vodafone grant ve výši 3 miliony eur na rozšíření do všech zemí, ve kterých operátor působí. Tvůrce aplikace Filip Maleňák to řekl na konferenci Mobile Internet Forum. Momentálně aplikace působí v Česku, Rakousku a Maďarsku. Na Slovensku pak spolupracuje s Horskou službou.

„Globální Vodafone vyhodnotil aplikaci Záchranka jako jednu z aplikací, které chce propagovat a podpořit jejich rozvoj i v rámci dalších zemí, ve kterých působí. U všech dalších zemí, ve kterých Vodafone a Nadace Vodafone působí, jsme dostali grant. Pokud daná země bude chtít aplikaci Záchranka nebo naši platformu pro chytré přivolání pomoci, tak Nadace Vodafone zafinancuje danému státu rozjezd technologie a provoz na první tři roky, aby se zjistilo, zda to má v daném státu smysl,“ řekl Maleňák.

Vývoj, spuštění a nasazení aplikace včetně propojení s infrastrukturou bude mít stát, který o projekt projeví zájem. zcela zdarma. Musí ale dodat odborníky a metodiku, aby se aplikaci podařilo zavést. „Zkoušíme teď Albánii a Irsko, jednáme i s německou Horskou službou,“ dodal Maleňák.

Záchranka od roku 2014, kdy započal vývoj aplikace, obdržela od Vodafonu 2 miliony eur. Operátor teď na expanzi přislíbil další 3 miliony eur. Není to ale tak, že bychom dostali otevřený účet. Pokud přijdeme do nějaké země, která o to projeví zájem, udělá se analýza a až poté, co se země rozhodne, že aplikaci chce, tak se zafinancují reálné náklady spojené se spuštěním a provozem," uzavírá Maleňák.