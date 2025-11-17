Lupa.cz  »  Začíná česko-slovenský herní týden, přes 300 titulů je ve slevě až 90 procent

Začíná česko-slovenský herní týden, přes 300 titulů je ve slevě až 90 procent

Jan Sedlák
Včera
1 nový názor

Czech & Slovak Games Week 2025 Autor: GDACZ

Sedmnáctý listopad se už pošesté slaví také skrze velký výprodej videoher vytvořených v České republice a na Slovensku. Dnes večer odstartoval další ročník akce Czech & Slovak Games Week, v rámci něhož lze získat 320 lokálních titulů se slevou až 90 procent.

Česko-slovenská herní akce potrvá týden. Hry si lze koupit a případně vyzkoušet na internetových obchodech Steam a GOG. Seznam zapojených titulů a tvůrci je na oficiálním webu.

Ve slevách jsou hry jako Crime Boss: Rockay City (1,99 místo 19,99 dolaru), Kingdom Come: Deliverance Royal Edition (osm dolarů), Hrot (necelých sedm dolarů), Dex (1,4 dolaru), Attentat 1942 (1,2 dolaru) a tak dále.

Aktivitu organizují Asociace českých herních vývojářů (GDACZ) a Slovenská asociace herních vývojářů (SGDA).

“Uplynulý rok byl pro český herní průmysl mimořádně silný. Zlepšuje se také situace v oblasti investic a celkového zájmu o herní tvorbu, přesto zůstává prostředí pro nezávislá studia velmi náročné. Prostřednictvím akcí, jako je Czech & Slovak Games Week, můžeme pomáhat herním studiím a zároveň přibližovat českou a slovenskou tvorbu hráčům po celém světě,” shrnul Pavel Barák, předseda GDACZ.

Letos bylo nejvíce vidět středověké herní RPG Kingdom Come: Deliverance 2 od Warhorse Studios, které před pár dny prodalo přes čtyři miliony kopií. KC:D 2 bude jedním z kandidátů na udělování celosvětových cen pro hry roku, byť to v letošní tvrdé konkurenci bude mít těžké.

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

