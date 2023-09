Žádat o důchod půjde i elektronicky a výplatní termíny se změní

O důchod bude možné žádat online. Poslanci schválili novelu zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, která přináší několik novinek. Vedle digitalizace žádostí o důchod se zpřehlední i jejich výplatní termíny. Žádat online bude možné nejen o starobní, ale i o pozůstalostní nebo invalidní penze. Zákon teď dostane k posouzení Senát. Platit by měl začít od prosince.





Výplatních termínů má být pět a půjde o sudé dny na začátku měsíce, namísto dosavadních 12 termínů. Dosud se přitom většina důchodů vyplácela na klouzavý měsíc dopředu. Nově to bude na kalendářní měsíc zpětně. Termín stanoví Česká správa sociálního zabezpečení a příjemce důchodu nemá možnost jej ovlivnit. To bude platit i nadále. Nově však ČSSZ bude vybírat z méně variant. Důchody tak lidé budou dostávat od 6. do 14. dne každého měsíce. Pravidla budou platit pro nové, stejně jako pro stávající důchodce.





Novela mění i placené volno pro zaměstnance v případě letních dětských táborů. Na něj budou mít nárok lidé, kteří s dětmi vyjíždějí jako vedoucí, zdravotníci nebo instruktoři. Vedle toho půjde žádat i o neplacené volno pro tábory pořádané různými kluby nebo dobrovolnickými organizacemi. Pro ně bude platit pravidlo, že musejí existovat více než pět let a práci s dětmi mít jako jejich podstatnou činnost.

Pozitivní změnou je i zrušení povinnosti platit pojistné na důchodové pojištění u seniorů, kteří mají nárok na výplatu starobního důchodu v plné výši a dosáhli důchodového věku. „Podporujeme motivaci pro seniory, kteří si přejí pracovat i v důchodu. A to formou slevy na pojistném,“ říká pirátská místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová.