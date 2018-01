 »  Žádné pokladny, žádné fronty, samá kamera. Amazon otevřel svůj obchod budoucnosti

David Slížek

Stačí vejít, vzít si, co potřebujete, a zase odejít. Žádné pokladny, žádné vytahování peněženky, žádné fronty. Tak má fungovat obchod Amazon Go, který dnes e-commerce gigant po ročním testovacím provozu otevírá veřejnosti v americkém Seattlu. Jak to v praxi funguje, popisují reportáže například v deníku New York Times nebo na serveru TechCrunch.

Při vstupu do obchodu, který má plochu necelých 170 m2, musí zákazník naskenovat QR kód vygenerovaný mobilní aplikací ve svém smartphonu. Ten ho spáruje s uživatelským účtem Amazonu. Pohyb zákazníka po obchodu pak sledují stovky kamer, které jsou umístěné hlavně na stropě.

Obraz se přenáší do centrálního systému, který pak z videa v reálném čase rozpoznává jednotlivé zákazníky a zboží, které berou z regálů. Pokud výrobek do regálu nevrátí a vloží jej například do tašky, zanese se do jeho virtuálního nákupního košíku. Pokud předmět do regálu vrátí, zase se z nákupního seznamu odebere.

Automatická platba

Podle Amazonu systém pro identifikaci zákazníků nevyužívá rozpoznávání obličejů, které by řada lidí mohla považovat za příliš velký zásah do soukromí. Systém se orientuje podle jiných vodítek a sleduje například to, jak zákazník přechází mezi zorným polem jednotlivých kamer (nikdy jej nesnímá jen jedna).

Systém využívá i další data. Regály jsou například opatřeny senzory, které sledují váhu předmětů na nich uložených. Obchod sice nemá pokladní, ale najdete v něm i lidské zaměstnance – například ty, kteří doplňují zboží do regálů, nebo prodavače, který u sekce s alkoholem ověřuje, zda není zákazník nezletilý.

Při odchodu z obchodu zákazník nemusí vytahovat platební kartu nebo hotovost. Když z prodejny vyjde, systém mu automaticky prostřednictvím jeho účtu u Amazonu namarkuje všechno, co si z obchodu odnesl.

Budoucnost?

Z pohledu zákazníka může být nákup bez zdržování u pokladen zajímavý. Otázka je, zda se vybavení prodejny potřebnou technologií a hardwarem ve výsledku vyplatí. Amazon také zatím nezveřejnil, jaké plány s novým obchody Amazon Go má a zda tedy vůbec bude stavět další podobné prodejny.

V Česku s konceptem „obchodu bez prodavačů“ experimentuje Alza.cz. Její první pražská prodejna ale není plnohodnotným obchodem, spíše výdejnou zboží s několika stovkami Alzaboxů. Podívejte se, jak vypadá: