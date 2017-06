 »  Zájemci o levné volání jsou podle dTestu skromní, stačí jim 2 GB dat

Jan Beránek

Ještě pár dní zbývá do konce registrace velké aukce tarifů, kterou pořádá sdružení dTest. Za měsíc se do ní zatím přihlásilo osmdesát tisíc lidí. Samotná aukce proběhne tento pátek.

Akce stojí na podobném modelu jako aukce u energií. Cílem je sehnat co největší množství účastníků. První výsledky ale ukazují, že zájemci jsou skromní nebo už uvažují v mantinelech, které operátoři narýsovali svými současnými nabídkami. „Sedmdesát procent uživatelů si přeje tarif s neomezenými daty, nebo alespoň 2 GB dat,“ konstatuje Martin Černý, ředitel dTestu.

Podle dosavadních požadavků účastníků aukce by 18 procent registrovaných spotřebitelů chtělo kompletně neomezený. Dvaadvacet procent by chtělo neomezený tarif s 2 GB dat a dalších dvacet procent by si vystačilo s 200 volnými minutami, 200 textovkami a taktéž dvěma gigabajty dat.

Operátoři budou moci soutěžit o několik tarifů s různými objemy volání, SMS a dat. Nejskromnější tarif bude obsahovat 100 volných minut, 50 textovek a možnost dokoupení základního datového balíčku v objemu 50 megabajtů. Nejštědřejší tarif bude zahrnovat 9999 volných minut, stejné množství textových zpráv a datový balíček v objemu 2 GB.