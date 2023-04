Zákaz ChatGPT v Itálii pravděpodobně do května skončí

Autor: Depositphotos

Italský úřad pro ochranu osobních údajů by už za dva týdny mohl uvolnit zákaz aplikace ChatGPT pro italské uživatele. Ten zavedl na konci března kvůli údajnému úniku dat a způsobu zpracování osobních údajů Italů. Tamní strážci soukromí dali provozovateli jazykového modelu umělé inteligence OpenAI čas do 30. dubna, aby splnil konkrétní požadavky na ochranu soukromí, a připravil tím půdu pro zrušení dočasného zákazu chatbota v zemi. Informuje o tom web Politico.





Italský regulátor nařídil, aby OpenAI před použitím chatbota ověřila věk uživatelů a na svém webu vysvětlila, jak zpracovává osobní údaje. Americká společnost bude muset požádat uživatele o souhlas se shromažďováním údajů a umožnit lidem si zažádat o opravu nebo vymazání jejich osobních dat.





OpenAI má také do 14. května spustit informační kampaň prostřednictvím italské televize, rozhlasu, webu a novin. Má vysvětlit, jak využívá osobní údaje Italů k trénování algoritmu ChatGPT. „Teprve až pominou důvody, úřad pozastaví platnost příkazu k dočasnému omezení zpracování údajů italských uživatelů a ChatGPT bude moci být z Itálie opět přístupná,“ uvedl regulátor v tiskovém prohlášení.

OpenAI musí do 31. května také předložit podrobný plán, jak nejpozději do září zavede opatření, která zajistí, že k ChatGPT nebudou moci přistupovat nezletilí mladší 13 let bez souhlasu jejich rodičů.

Začátkem dubna jednalo vedení společnosti OpenAI s italským úřadem pro ochranu osobních údajů, kdy mu představilo svůj plán na zklidnění obav z možného porušování ochrany osobních dat.

Dnes přitom zasedá Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) zastřešující evropské národní regulátory. Nejméně dva úřady, francouzský a španělský, chtějí na plénu o ChatGPT jednat. Přitom hlavním bodem zasedání EPDB je téma dodržování GDPR ve společnosti Meta.