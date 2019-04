 »  Zakladatel Košíku startuje online tržiště ojetých aut Carvago, získal desítky milionů

Jan Sedlák

Byznys s ojetými automobily na internetu začal přitahovat investory. Nový český startup Carvago získal desítky milionů korun od investiční skupiny Portiva a chce se stát silným regionálním hráčem a konkurovat službám jako Auto1.com nebo Mobile.de.

Pro tyto účely vznikl holding European Automotive Group (EAG). Skupina Portiva v něm drží 50procentní podíl, po 25 procentech pak mají spoluzakladatelé Carvago Jakub Šulta (spoluzakladatel Košík.cz) a Jan Kranát (bývalý manažer ve Volkswagenu a ŠkoFinu).

Portiva má na další investice částí holdingu EAG k dispozici nižší stovky milionů korun. Vzniknout má řetězec, který „pokryje celý proces od výkupu, přes financování a pojištění až po dodání ojetého automobilu prodejcům vozů či koncovým zákazníkům. Vedle toho bude také schopen poskytovat cenná data dalším účastníkům trhu, jako jsou například pojišťovny nebo banky.“

Carvago chce proti konkurenci typu Mobile.de vystoupit díky novým technologiím. „Ty umožňují nepřetržitě získávat reálné údaje o milionech ojetých vozidel na evropském trhu. Následuje analýza velkých dat, která probíhá v řádu sekund. Díky tomu Carvago dokáže rychle a přesně vyhodnotit prodejní potenciál každého vozu v jednotlivých zemích. Následuje cílená nabídka konkrétních automobilů jednotlivým dealerům, fyzickou dodávku vozidel pak provádí mezinárodní společnost GEFCO,“ uvádí firma.

Koncem loňského roku do online byznysu s auty investoval desítky milionů korun také Jiří Jirovec, který je majitelem velkého dealera BMW, a to konkrétně do projektu Carismo.cz.