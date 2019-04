 »  Zakladatel WikiLeaks v ohrožení, hrozí mu bezprostřední ztráta azylu

Julian Assange, zakladatel whistleblowerského serveru WikiLeaks, může během několika dnů, nebo dokonce hodin přijít o azyl na ekvádorském velvyslanectví v Londýně. Tvrdí to alespoň s odvoláním na nejmenovaný vysoce postavený ekvádorský zdroj na svém twitterovém účtu přímo WikiLeaks.

Ekvádor se měl na vydání dohodnout s Velkou Británií. Prezident této relativně malé jihoamerické země, Lenín Moreno, pro to již formálně připravil půdu – vznesl obvinění, že Assange porušuje podmínky azylu na velvyslanectví země v Londýně. K tomu došlo po té, kdy WikiLeaks minulý týden zveřejnil fotografie Morena a jeho rodiny a podle prezidentových slov se tak připojil ke kampani vedenou bývalým prezidentem Rafaelem Correaou, která má údajně za úkol zemi destabilizovat. Moreno se snaží Švéda, který je mu trnem v oku vyhostit již delší dobu, Assange totiž v minulosti nechal na WikiLeaks publikovat dokumenty, které měly usvědčovat firmu prezidentova bratra ze zprostředkování nelegálních transakcí.

BREAKING: A high level source within the Ecuadorian state has told @WikiLeaks that Julian Assange will be expelled within "hours to days" using the #INAPapers offshore scandal as a pretext--and that it already has an agreement with the UK for his arrest.https://t.co/adnJph79wq