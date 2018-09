 »  Zakladatelé Instagramu Kevin Systrom a Mike Krieger odcházejí z Facebooku

David Slížek

Šest let poté, co se Instagram za miliardu dolarů stal majetkem Facebooku, házejí jeho zakladatelé Kevin Systrom (současný CEO) a Mike Krieger (dosavadní CTO) ručník do ringu. Svůj odchod z firmy potvrdili na blogu, když o něm předtím napsal deník New York Times.

„Plánujeme si vzít na nějaký čas volno, abychom znovu nalezli svou zvídavost a kreativitu,“ vysvětluje v krátkém prohlášení Systrom. „Vytváření nových věci vyžaduje, abyste se zastavili, pochopili, co vás inspiruje, a spojili to s tím, co svět potřebuje. Přesně to máme v plánu,“ dodává.

Šéf Facebooku Mark Zuckerberg oběma mužům ve svém oficiálním prohlášení na cestu popřál vše nejlepší a poděkoval jim za to, co se od nich naučil.

1/2: A message from our CEO Mark Zuckerberg: “Kevin and Mike are extraordinary product leaders and Instagram reflects their combined creative talents. I've learned a lot working with them for the past six years and have really enjoyed it. — Facebook (@facebook) 25. září 2018

Agentura Bloomberg nicméně píše, že důvodem odchodu obou zakladatelů je stoupající napětí mezi nimi a Zuckerbergem, který se v poslední době snaží stále více ovlivňovat vývoj a řízení Instagramu. Systrom a Krieger si podle agentury dosud v rámci Facebooku drželi poměrně samostatné postavení.