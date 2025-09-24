Lupa.cz  »  Základka.ai chce letos naučit všechny učitele základních škol učit umělou inteligenci

Základka.ai chce letos naučit všechny učitele základních škol učit umělou inteligenci

Jan Sedlák
Včera
2 nové názory

Robot AI Autor: Lupa.cz, Gemini

V Česku startuje projekt Základka.ai, kterému jeho autoři říkají dosud nejambicióznější vzdělávací online program zaměřený na umělou inteligenci pro pedagogy. Jeho cílem je během školního roku 2025/2026 proškolit všechny učitele základních škol tak, aby zvládali do výuky zapojit různé služby postavené na prvcích umělé inteligence.

Motivací k takovému projektu je předpoklad, že se AI stane běžnou součástí nejenom pracovních životů a bude nutné, aby lidé zvládli s těmito nástroji pracovat. “Naše školství stojí před zásadní výzvou, jak připravit žáky na svět, ve kterém bude umělá inteligence běžnou součástí každodenního života. Učitelé v tom hrají klíčovou roli,” uvedl Mikuláš Bek, ministr školství.

“Program je koncipován tak, aby nabídl více než 100 hodin obsahu a širokou škálu aktivit od vstupního online kurzu přes praktické webináře až po odborné konference. Učitelé se naučí nejen základy fungování umělé inteligence, ale také její využití pro přípravu výuky a práci s žáky. Důležitou součástí programu je také budování strategické podpory AI na školách.

Úvodní online kurz bude trvat osm hodin. Dále budou k dispozici online poradna, webináře, komunitní platforma, hackathony nebo konference.

Poplatek za jednu školu činí 12 490 korun s tím, že školy mohou pro financování využít operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) provozovaný ministerstvem školství.

Aktivitu Základka.ai organizuje Česká asociace umělé inteligence, která má velké množství členů z řad firem či univerzit. Zapojila se také ministerstva školství a průmyslu a obchodu, Národní pedagogický institut a Hospodářská komora. Obsahovým partnerem je AI dětem.

Ministerstvu průmyslu se podařilo postavit tým odborníků na AI, prý je zvládne zaplatit Přečtěte si také:

Ministerstvu průmyslu se podařilo postavit tým odborníků na AI, prý je zvládne zaplatit

