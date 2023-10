Základní tarify Vodafonu nově nabídnou k neomezenému volání 3 a 10 GB dat

Autor: David Slížek, Internet Info

Vodafone rozšířil svou nabídku základních tarifů o dvojici se 3 GB a 10 GB dat. K tomu přidává neomezené volání i SMS zprávy do všech sítí. Nabídka doplňuje stávající tarif Red Basic se 6 GB dat a tarify Start jen s 1 GB.





Třígigabajtová porce v tarifu Red Basic Lite přijde měsíčně na 567 korun, desetigigabajtová Red Basic+ na 697 Kč. Ušetřit lze kombinací s dokoupením pevného internetu. V takovém případě bude Red Basic stát 433 Kč, tedy o 4 koruny méně než Start 250 minut, a Red Basic+ přijde na 558 Kč. U obou z těchto vyšších tarifů je připravená také sleva na telefony a další zařízení ve výši 2 až tři tisíce korun.





Lidé se zdravotním postižením nebo napjatým rozpočtem mohou i na základní tarify čerpat dvousetkorunovou slevu. Pro mladé do 26 let a seniory nad 60 let jsou pak připraveny jiné zvýhodněné tarify.