Zaměstnanci ČT a ČRo odmítají koaliční návrh na částečné zrušení poplatků

Iniciativa Veřejnoprávně, sdružující pracovníky České televize a Českého rozhlasu, v pondělí odmítla poslanecký návrh vládní koalice na zrušení televizních a rozhlasových poplatků pro vybrané skupiny obyvatel. Podle zaměstnanců povede navrhovaná změna k zásadním finančním výpadkům a otevře cestu k převedení obou institucí pod státní rozpočet.
„Odmítáme poslanecký návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků pro některé skupiny obyvatel. Navrhovaná změna povede k zásadním finančním výpadkům. Média veřejné služby nebudou schopná garantovat rozsah a kvalitu služeb, které dnes poskytují,“ uvádí se ve stanovisku iniciativy, které její zástupci rozeslali médiím.
Zaměstnanci obou veřejnoprávních institucí rovněž kritizují způsob, jakým koalice návrh připravila. „Považujeme za nepřijatelné prosadit takovou změnu bez debaty s vedením ČT a ČRo spolu s odbornou veřejností,“ stojí v prohlášení. Iniciativa zároveň varuje, že omezení příjmů z poplatků může být součástí širší strategie směřující ke změně financování. „Zkrácení poplatků povede k vyhladovění ČT a ČRo, politici je pak budou moci jednodušeji převést pod státní rozpočet, a tedy i pod svou kontrolu,“ dodávají signatáři.
Stanovisko iniciativy reaguje na výsledky jednání koaliční rady, po němž předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura oznámil, že koaliční poslanci v úterý předloží poslanecký návrh zákona na zrušení poplatků pro osoby starší 75 let, firmy, nezaopatřené mladé lidi do 26 let a osoby se zdravotním postižením.
Součástí návrhu má být také zrušení mechanismu automatické valorizace poplatků o inflaci, který zavedla předchozí Fialova vláda v rámci loňské mediální novely. Okamura označil návrh za mezikrok před úplným zrušením koncesionářských poplatků, které má současný kabinet v programovém prohlášení. Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) uvedl, že zákon by mohl platit již od července 2026 a že sám připravuje komplexní novelu mediální legislativy.
Podle dostupných informací koalice novelu předloží formou poslaneckého návrhu, čímž obchází standardní meziresortní připomínkové řízení. Stejný postup zvolila i v případě nahrazení služebního zákona nebo zrušení nominačního zákona, za což čelí soustavné kritice opozice. Místopředseda vlády Karel Havlíček (ANO) argumentoval tím, že návrh napravuje krok předchozí vlády, která zpoplatnila firmy na základě počtu zaměstnanců s chytrými telefony, a přislíbil velkou odbornou diskusi před úplným zrušením poplatků.
Opoziční strany vládní záměry odmítly. Už v lednu se proti rušení poplatků postavil také Senát, který vyzval vládu k zachování stávajícího systému financování s odkazem na Evropský akt o mediálních službách.