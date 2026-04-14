Zaměstnanci i vedení ČT odmítají vládní zákon o médiích. Chudárek hovoří o výrazném propadu financí

Iniciativa pracovníků České televize a Českého rozhlasu (Veřejnoprávně.cz) i vedení České televize odmítají vládní návrh zákona o médiích veřejné služby, který v úterý představil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy sobě).
Podle iniciativy převedení financování pod státní rozpočet ohrožuje nezávislost obou institucí. Generální ředitel ČT Hynek Chudárek označil zveřejněné informace za rozporné se závěry své páteční schůzky s ministrem a varoval před razantními dopady na rozsah veřejné služby.
Kritické hlasy přicházejí také od generálního ředitele Českého rozhlasu a z řad parlamentní opozice.
Vedení České televize v úterý večer reagovalo na představený návrh prohlášením, podle kterého televize dosud neměla samotný text návrhu zákona k dispozici. Chudárek znovu vyzval ministra Klempíře a příslušné politické subjekty k jednání a k vytvoření pracovní skupiny, v níž by byli zastoupeni odborníci z obou veřejnoprávních médií i z ministerstva kultury.
Management televize zároveň odmítl tvrzení, že novela vrací objem finančních prostředků na úroveň roku 2024. Podle Chudárka se jedná o podstatně výraznější propad a navrhovaný model financování není dostatečně předvídatelný. „Z aktuálních informací, které má vedení ČT zprostředkovaně k dispozici, se jeví jako zřejmé, že pokud novelizovaný zákon vstoupí v platnost, bude muset management televize přijmout razantní opatření s viditelným dopadem na rozsah veřejné služby,“ uvedla ČT v prohlášení.
Pro vedení televize zůstává financování poplatky ve stávající výši jedinou formou, která umožňuje současný rozsah veřejné služby, plnění smluvních závazků a naplňování pětiletých plánů včetně uzavřeného memoranda.
S podobnými výhradami přišla i Iniciativa pracovníků a pracovnic ČT a ČRo. „Předložené znění ohrožuje nezávislost ČT a ČRo. Převádí totiž obě instituce pod státní rozpočet, a tedy i vládní kontrolu. Navzdory předchozím slibům neobsahuje jasné záruky proti zasahování ze strany politiků,“ uvádí iniciativa ve svém stanovisku. Prohlášení zároveň zpochybňuje tvrzení koalice, že návrh vrací financování na úroveň před rokem 2025. „Ale to ve skutečnosti znamená návrat do roku 2008 v případě ČT a do roku 2005 v případě ČRo. Od té doby se totiž televizní a rozhlasové poplatky nezvyšovaly,“ stojí v textu.
Iniciativa dále varuje, že obě média mohou přijít o významnou část prostředků už v průběhu letošního roku. Součástí vládního balíčku má být poslanecký návrh, který by osvobodil od placení poplatků vybrané skupiny obyvatel a firmy. „Škrt v průběhu roku by veřejnoprávním médiím přinesl nejistotu ještě před samotným převedením pod státní rozpočet. A už tím se mohou snadno dostat pod tlak politiků,“ uvádí prohlášení.
Podle návrhu zákona mají Česká televize a Český rozhlas od roku 2027 přijít o příjmy poplatků, které se loni zvýšily na 150 korun měsíčně za televizi a 55 korun za rozhlas. Nahradit je má příspěvek ze státního rozpočtu jako samostatná rozpočtová kapitola s roční valorizací o inflaci, maximálně však o pět procent. Ministr Klempíř na tiskové konferenci oznámil, že ČT má od příštího roku obdržet 5,74 miliardy korun a ČRo 2,07 miliardy. V případě České televize by to bylo o miliardu méně, než kolik letos očekává z poplatků, v případě Českého rozhlasu by úbytek představoval 400 milionů korun. Klempíř stávající poplatkový systém označil za nemoderní. ČT a ČRo se nemají slučovat, na jejich fungování mají i nadále dohlížet rady volené poslanci a senátory. Na hospodaření bude dohlížet Nejvyšší kontrolní úřad.
Lidovecký poslanec František Talíř považuje návrh za frontální útok na ČT a ČRo. Pirátská poslankyně Andrea Hoffmannová označila navrhovaný návrat rozpočtu do roku 2024 za překotný a upozornila, že ředitelé obou médií už dříve avizovali, že s těmito penězi nepokryjí ani současné závazky. Expředseda vlády Petr Fiala (ODS) poukázal na nekonzistenci v postojích ministra Klempíře, který dříve jako zástupce Motoristů prosazoval zachování poplatků. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel avizoval, že opozice připraví ve Sněmovně rozsáhlé obstrukce.
Ministr Klempíř na úterní tiskové konferenci řekl, že s obstrukcemi počítá, a trvá na tom, že zákon bude platit od 1. ledna 2027.