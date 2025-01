Zaplaťe v e-shopu bankovní aplikací. Češi zdarma vydali software pro náhradu Visy a Mastercard

Autor: Internet Info

V českých e-shopech by se v budoucnu mohla rozšířit nová možnost placení, která by se obešla bez dominantních společností Visa a Mastercard. V e-shopech by mohlo jít platit přímo pomocí mobilní aplikace vaší banky, a to bez skenování QR kódu a podobně. Odpadly by i poplatky.





Integraci plateb přes aplikaci bank umožňuje nová open source knihovna Pay via bank app (Zaplať aplikací banky), která je zdarma k dispozici na GitHubu. Vydala jí česká společnost Step Up Labs vyvíjející aplikaci Settle Up.

Step Up Labs staví na práci obchodu Alza.cz, který možnost placení skrze aplikaci banky zavedl loni. Alza předala kód za podmínky, že knihovna bude vydána jako open source. Nyní se může dál rozvíjet a šířit.

Pay via bank app je multiplatformní knihovna pro Kotlin podporující Android a iOS. Vyžadována je podpora SPAYD. Více informací je na blogu a na GitHubu. Autoři chtějí v budoucnu podporovat ostatní země a další formáty placení typu EPC.