 »  Zapojení do chytré karantény musí být dobrovolné, říká její spolutvůrce Petr Bartoš

David Slížek

„Na podobné situace, jako je pandemie, bychom měli být připravení. Chápu, že se nestávají často, ale varování tady v minulých letech byla. Měli bychom na ně trénovat, měli bychom trénovat krizovou komunikaci, nasazení technologií, které třeba za normálních okolností nepoužijeme. Trénujeme na napadení NATO nějakou vojenskou silou, ale netrénujeme na napadení virem. Proč?“ ptal se na online konferenci COVID-ITe 2020 v rozhovoru s Patrickem Zandlem jeden z tvůrců systému tzv. chytré karantény Petr Bartoš z iniciativy COVID19CZ.

Pojem chytrá karanténa měl původně označovat technologické řešení, nakonec se ale rozšířil. „Název chytrá karanténa si od nás krizový štáb vypůjčil a začal tak nazývat i procesy, které navazují na technologické řešení – logistiku kitů na testy, převážení pacientů z nejvíc zasažených oblastí někam jinam,“ popisoval Bartoš.

Technologická část chytré karantény má podle něj několik pilířů, mezi ty hlavní patří trasovací call centrum, vzpomínková mapa a aplikace eRouška.

„Jedna z motivací, proč jsme se do toho pouštěli, byla, abychom nedali vládě záminku pořídit si třeba izraelské řešení, které plošně a bez souhlasu sbírá lokační data uživatelů. Nechtěli jsme, aby byl prolomen současný právní rámec, že máme nárok na své soukromí,“ vysvětloval Bartoš.

Zapojení do chytré karantény proto podle něj musí být dobrovolné. „Kdyby byla vynucená, lidé by ji méně přijímali. Když pan Prymula začal do médií říkat, že chytrá karanténa bude technologicky vynucovat karanténu, což což úplně odporuje tomu, jak my k tomu přistupujeme a na čem se chceme podílet, tak samozřejmě lidi byli vyděšení a vzbudilo to negativní reakci,“ řekl.

„Na konci dne není potřeba, aby chytrou karanténu používali všichni. Na konci dne ji určitě ani nebudou používat všichni, protože někteří lidé nepoužívají chytré telefony,“ uznal. Chytrá karanténa ale podle něj může pomoct tomu, abychom nepřetížili zdravotnický systém.

Podívejte se na celý rozhovor Patricka Zandla s Petrem Bartošem:

