Zarazíme záplavu balíčků z Číny, zaznělo z Evropy. Ministři se shodli na dočasném řešení od příštího roku

Ministři financí EU se shodli na zpřísnění přístupu unie k levným zásilkám. Hromadně souhlasí se zrušením celní výjimky pro zásilky do 150 eur a chtějí začít vybírat clo z levných balíčků ze zemí mimo Evropskou unii, a to co nejdříve v roce 2026. Reagují tak na velké množství zasílaného zboží, především z čínských platforem, jako jsou Temu, Shein či AliExpress. Finální a trvalé řešení naběhne po spuštění unijního celního datového hubu, který je očekáván v roce 2028.
„Zajistíme, aby se clo platilo od prvního eura, čímž vytvoříme rovné podmínky pro evropské podniky a omezíme příliv levného zboží,“ slibuje dánská ministryně pro hospodářství Stephanie Lose. Podle Rady EU současná výjimka vede k masivnímu podhodnocování zásilek. Uvádí, že až 65 % malých balíčků vstupujících do EU je deklarováno pod skutečnou hodnotou, aby se tak clo neplatilo. Podle Evropské komise loni pocházelo 91 % všech e‑commerce zásilek pod 150 eur z Číny. Původně mělo ke zrušení výjimky dojít nejdříve od roku 2028, tlak zástupců evropských firem na politiky ale reakci uspíšil.
„Je třeba jednat opravdu rychle. Jinak budou dopady na naše podnikatele zásadní. Konkurence na trh patří, ale musí se hrát podle stejných pravidel,“ říká výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci (APEK) Jan Vetyška. Vypočítává, že konkrétně vloni dorazilo do Evropy 4,6 miliardy takových balíčků. Zmiňuje, že není možné kontrolovat zdravotní nezávadnost zboží a soulad se všemi předpisy, které mají všechny výrobky přicházející na evropský trh splňovat. APEK si jako zástupce českých e-shopů na čínské obchody dříve stěžoval, mimo jiné u České obchodní inspekce.
Dočasný mechanismus pro výběr cla na malé zásilky má Komise s členskými státy rozpracovat v nejbližších týdnech tak, aby mohl začít platit v roce 2026. Plné uplatnění celního režimu na každou položku umožní až chystaný celní datový hub, jenž je součástí širší reformy celního rámce EU a má sjednotit interakci s celními orgány a posílit kontroly. Cílem je srovnat podmínky pro evropské prodejce, omezit obcházení pravidel či zmírnit environmentální zátěž spojenou se štěpením zásilek na co nejvíce malých balíčků.
„Je třeba, aby Evropská unie vyžadovala dodržování všech podmínek pro podnikání stejně, a to bez ohledu na zemi, odkud zboží do Evropy dorazí. Je zjevné, že v současnosti dochází k obcházení daňových povinností u DPH, a zcela neoddiskutovatelně u ekologických či autorských poplatků,“ doplňuje Vetyška. Za příklad dává cenu flash disku, u kterého činí autorský poplatek 90 korun. „Není možné je prodávat za méně, což se na údajných tržištích děje,“ říká.