Lupa.cz

Zase příliš málo a příliš pozdě? EU tlumí plány na AI gigatovárny, dopadne to i na Česko

Jan Sedlák
Včera
přidejte názor

Sdílet

Gateway DC, České Radiokomunikace, datové centrum Autor: Jan Sedlák

S původními plány Evropské komise na vybudování pěti takzvaných AI gigatováren, tedy velkých datacenter s grafickými kartami pro chod a provoz umělé inteligence, je to složité. Komisi chybí peníze, takže se v kuloárech mluví o vybudování dvou gigafactories. Jsou také obavy z dominance Nvidie a nedostatku karet, které mají rozebrány zejména velké americké podniky. Výzvy s podmínkami měla být vypsána už začátkem roku, ale dochází k neustálým odkladům. Teď to možná vypadá na červen a zároveň v jiné podobě.

“Podle posledního vývoje se zdá, že by se výzva mohla rozdělit na dvě kategorie instalací: menší AI gigafactories pro malé a středně velké státy a větší AI gigafactories pro velké státy, navíc vždy s postupným náběhem ve fázích,” shrnul Jan Kavalírek, který působí jako takzvaný AI ambasador pro střední a východní Evropu (pod Svazem průmyslu a dopravy a dalšími organizace) a nově také jako ředitel pro AI záležitosti v Evropské unii v rámci Českých Radiokomunikací (ČRA).

Právě ČRA se snaží jednu z gigatováren získat do Česka, konkrétně na Zbraslav, kde už se rozběhla stavba největšího datacentra u nás. Pokud by projekt vyšel, datacentrum by se mohlo výrazně zvětšit. Tuzemská gigafactory by vyšla na asi 90 miliard korun.

K tomu ale bude potřeba jak výzva Evropské komise, tak státní spoluúčast. Evropská komise a stát by podle původních plánů musely do projektu poslat každý po zhruba 16 miliardách korun. Zbytek by byl na soukromém investorovi, tedy ČRA a jeho majiteli Cordiant Digital Infrastructure.

Celkový rozpočet na pět gigatováren měl být až 20 miliard eur, ale není jasné, zda Komise zvládne vyčlenit peníze, spíše ne. Jak naznačil Kavalírek, mohlo by tedy dojít k redukci ambicí.

“Za mě to zní rozumně. Evropa nepotřebuje jedno univerzální řešení pro všechny. Potřebuje AI infrastrukturu, která bude reflektovat různé potřeby států, průmyslu, výzkumu, veřejného sektoru i startupového ekosystému. A právě pro Česko by to mohlo být výhodné. Mohli bychom mířit na rozsah, který lépe odpovídá našim potřebám, kapacitám i ambicím budovat vlastní silnou AI infrastrukturu,” navázal Kavalírek.

Opět se ale ukazuje, že evropské projekty skutečně nejsou řízeny rychle a v žádném případě nekopírují dynamiku trhu, která kolem budování AI infrastruktury ve světě existuje, navíc v dostatečném objemu financování. Podobné to bylo s Chips Actem. Zároveň stále není jasné, zda Evropa bude mít na velká AI datacentra dostatek projektů, které by je využily.

Český stát by podporu případné AI gigafactory řešil přes ministerstvo průmyslu a obchodu, které ještě neřeklo finální ano, ale ani ne.

ČRA mezitím operují s plánem B. Na Zbraslavi bude případně datacentrum operovat v menším měřítku. Firma také postupně kupuje servery s Nvidiemi, zatím je umisťuje do datacentra u Hodonína. Zákazníky získává zejména ze západních trhů.

Na Moravě se rozběhly nejvýkonnější grafiky Nvidia, server vyjde na 15 milionů Přečtěte si také:

Na Moravě se rozběhly nejvýkonnější grafiky Nvidia, server vyjde na 15 milionů

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

JMHZ v praxi: Jak správně využít služby a vyhnout se chybám

U EET musíte nahlásit provozovny, kde přijímáte neevidované tržby

Soud: Mironet má nárok na ušlý zisk po zpackané razii

Agentní nákupy startují, nakupovat budou za biliony

Končí lhůta pro elektronická přiznání za rok 2025. Čtěte souhrn všeho potřebného

Květnové svátky a nákupy: kdy bude otevřeno?

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Stát hodil školy přes palubu. Ty teď řeší, kde vzít na povinné plavání

Zácpa není jen nepříjemnost. Co může způsobit a jak ji řešit?

Počet technologických jednorožců na světě se blíží dvěma tisícovkám

Zdanění kryptoměn: kam v přiznání patří a na co dát pozor?

Navazující zaměstnání pro účely JMHZ

Kombinace některých doplňků nadělá víc škody než užitku

Hrozba, nebo příležitost? Umělá inteligence proměňuje webdesign

Operátoři nedostanou peníze za přechod na DVB-T2

Odkud se berou a jak se zbavit domácích škůdců

Lékaři zdarma vyšetří znaménka. Kdy a kam přijít?

V Česku se budou řešit „zabijácké akvizice“

Byli byste ochotní připlatit si to, že vaše data budou uložená v EU?

Daňový trapas Říčan: Za vyšší daň z nemovitostí totiž může radnice

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).