Zásilkovna.cz už má přes 3 tisíce výdejních míst, letos chce jít na 4 tisíce

Logistická Zásilkovna ohlásila překročení milníku 3000 vlastních výdejních míst v Česku. Dostat se na tuto hranici trvalo firmě téměř 10 let, přesto pro letošek plánuje rozšířit jejich počet na 4000.

„Navzdory koronaviru, kdy byla řada našich výdejních míst po celé Evropě dočasně uzavřena, se nám jejich počet stále daří navyšovat. Celá e-commerce prožívá v důsledku pandemie velký boom. Meziroční růst v České republice by měl dosáhnout až 20 procent a atakovat hranici 190 miliard korun. Zájem o nákupy po internetu ale vidíme ve všech zemích, kde působíme. Proto je navyšování počtu výdejních míst, a tím i zvyšování dostupnosti zásilek pro zákazníky, jedním z našich důležitých obchodních cílů letošního roku,“ komentoval dosažení milníku marketingový ředitel Packety, pod kterou Zásilkovna spadá, Milan Šmíd.

Počet výdejních míst by se měl letos významněji rozšířit také na Slovensku, kde firma plánuje mít do konce roku 1200 výdejních míst, v Maďarsku (790) a Rumunsku (800). Celkem chce mít skupina Packety na konci letošního roku mít kolem 6 800 výdejních míst. Vedle výdejních míst, kde je možné zásilky nejen vyzvedávat, ale také odesílat, využívá skupina (hlavně v zahrnaičí) sítě jednosměrných partnerských výdejen, kterých je aktuálně téměř 91 600 (např. v Rusku je to 42 000 partnerských výdejních míst, ve Francii 19 000, v Polsku přes 8500, na Ukrajině téměř 6 400).

V loňském roce skupina přepravila 19 milionů zásilek, letos se plánuje dostat na 35 milionů.

PUSŤTE SI VIDEO: Simona Kijonková (Zásilkovna): Nesoupeříme s poštou, chtěli jsme jen nabídnout lepší služby