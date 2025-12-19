Lupa.cz  »  Zásilkovna přiznává přešlapy v Z‑Boxech při posílání balíků mezi lidmi. Po vlně záměn pozměňuje doručování

Zásilkovna přiznává přešlapy v Z‑Boxech při posílání balíků mezi lidmi. Po vlně záměn pozměňuje doručování

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Zásilkovna Autor: Zásilkovna

Zásilkovna přiznává nárůst záměn a reklamací u zásilek vkládaných zákazníky do jejích Z-Boxů. Jde o službu, přes kterou si zákazníci posílají balíčky sami mezi sebou. Ta současně roste nejrychleji, spolu se zasíláním balíčků při prodejích na platformách typu Vinted nebo Aukro.

Firma uvádí, že v celkovém provozu firmy záměny a reklamace čítají výjimečné případy, což má být zhruba jeden balík z deseti tisíc. U odesílek ze Z‑Boxů je podíl problémových případů citelně vyšší, konkrétní čísla ale nezveřejňuje. Od března do října se počet zásilek odesílaných přes tyto boxy podle Zásilkovny více než ztrojnásobil a dnes v nich startuje téměř 7 % všech balíků doručovaných společností v Česku.

Po koncentraci problémů Zásilkovna aplikaci zpřesnila navádění odesílatele, důrazněji vyžaduje napsání podacího kódu a nově i jména příjemce přímo na balík. Partnerští řidiči, kteří zásilky z boxů vyzvedávají, prošli doškolením, v depech vznikla nová kontrolní místa a úpravy softwaru pro řidiče i depa mají dále ztížit vznik chyb. Jeden z nástrojů například podle čísel zásilek vyhodnocuje, které balíky se mohly s největší pravděpodobností zaměnit. Zrychlit se má řešení incidentů. Hlášení záměn mají podle firmy přednostní režim a v pracovních dnech se vyřizují do 24 hodin přes formulář. Nový interní nástroj páruje čísla zásilek a urychluje dohledávání možných záměn.

V říjnu Packeta zpřístupnila svou Českou síť výdejních boxů i jiným dopravcům a oznámila, že jako první začala službu využívat společnost DPD. Doručovací struktura zůstává v režii Packety, dopravci umožňuje dostat se do sítě výhradně v lokalitách s aktuálně volnou kapacitou, pro sdílění si firmy můžou rezervovat online volné schránky pro daný den. Zásilkovna má jen v Česku přes šest tisíc Z-Boxů, celkově i v zahraničí pak zhruba 690 tisíc schránek. V říjnu uváděla, že jich bude do konce roku mít přes milion, i díky instalaci do obchodních prostor (sítě prodejen Žabka).

Službě Foodora se v ČR stále nedaří dostat do zisku, ztráta za poslední roky je 170 milionů Přečtěte si také:

Službě Foodora se v ČR stále nedaří dostat do zisku, ztráta za poslední roky je 170 milionů

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Fiasko McDonald’s: Když AI reklama ztratí duši

Prohlídky a testy u praktiků budou od ledna důkladnější

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Jolla připravuje vlastní evropský telefon se Sailfish OS

Myslel si, že je to chřipka. Bolesti byly příznaky vzácné nemoci

Modernizace prodeje softwaru: od CD k okamžitému stažení

Pokuty pro Albert za „slevy“, které byly ve skutečnosti zdražením

Co umí autonomní stroje v jihlavské nemocnici?

Tváří se jako průzkum s odměnou, ale je to podvod

Levně koupené máslo do mrazáku nedávejte

Nový osvobozený benefit: Zaměstnanecké opce od roku 2026

Chytré hračky a vysavače jsou jako trojský kůň: odposlouchávají vás

Dnes je den proti korupci. Proč je integrita klíčová i pro váš byznys?

Na ministerstvo dopravy míří expert ze Slovenska

OpenAI reaguje na Nano Banana novým generátorem

Provoz krypto burzy? Podobný jako v bance

Zenbook Duo: elegán se dvěma displeji a několika kompromisy

Pravda vs. lež: Ukažte, jak se vyznáte v mýtech o potravinách

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).