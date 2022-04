Zásilkovna zdražuje doručování do výdejen, zlevňuje dopravu na adresu a začíná vozit větší balíčky

Autor: Zásilkovna

Logistická Zásilkovna od května mění ceník svých služeb. Doručení na výdejní místa podraží z dnešních 69 Kč na 79 Kč, doručení na adresu pro změnu zlevní ze 115 Kč na 109 Kč. Vyplývá to z e-mailu, který firma rozesílá zákazníkům. Nový ceník Zásilkovna také zveřejnila na svém webu.

Od 2. května také Zásilkovna začne doručovat větší balíčky do hmotnosti 10 kg (dosud standardně doručuje zásilky jen do 5 Kg). Balíček nad 5 Kg může mít maximální rozměr jedné strany 120 cm (a maximální součet rozměrů všech tří stran zásilky 150 cm). Za jeho doručení si zákazník oproti standardním zásilkám do 5 kg připlatí (na výdejnu bude doprava stát 112 Kč, na adresu pak 149 Kč).

Tyto ceny jsou platné v rámci českého trhu, pro doručování v síti Packeta na Slovensko nebo do Maďarska platí ještě o něco jiné podmínky.

Podle zjištění agentury ČTK má za úpravou cen stát zvýšení cen vstupů (zejména pohonných hmot).