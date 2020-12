Zásilky nejrychleji dodává DPD, roste i zájem o dobírku, vyplývá z dat služby Balíkobot

Mezi dopravci na přelomu listopadu a prosince vedla v rychlosti dodávek společnost DPD. Balík v průměru doručovala 41 hodin. Vychází to z dat projektu Česká logistika a služby Balíkobot.cz. Dopravce Geis doručoval zásilku v průměru do 49 hodin, PPL do 54 hodin od podání.

„Nejhorší situace posledních týdnů byla ve dnech 28. až 30. listopadu, kdy žádný ze sledovaných dopravců standardně nedoručoval do druhého dne jako v průběhu roku. Výjimkou nebylo ani doručení delší než 4 dny,“ vysvětluje David Folprecht, jednatel Balíkobot.cz. Situace se podle něj ale už zlepšila

Dvě třetiny zákazníků si nechávají zásilky doručit přímo na adresu, třetina využívá výdejní místo. Spolu s letošním nárůstem nakupování po internetu roste i zájem o nákupy na dobírku. Meziročně tato forma plateb za objednávky stoupla o 2,5 %. Jedním z důvodů je například vyšší popularita internetového nakupování mezi starší populací.