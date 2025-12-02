Zásilky z Číny nás zaplavují, říká NKÚ. Za tři roky se jich do Česka dostalo téměř 11 milionů

Objem zásilek nízké hodnoty, tedy těch, u kterých je deklarována hodnota do 150 eur, prudce roste v Evropské unii i v Česku. Podle Evropské komise dorazilo v roce 2024 do Unie 4,6 miliardy takových zásilek, dvojnásobek proti 2023. A z nich 91 % přišlo z Číny. V Česku proclila Celní správa od října 2021 do konce roku 2024 téměř 11 milionů zásilek do 150 eur s více než 28 miliony položek v hodnotě 5,7 miliardy korun. Rok 2024 byl zlomový: proclené zásilky dosáhly 3,7 miliardy korun, tedy více než čtyřnásobek hodnoty roku 2022 a 66 % hodnoty za celé období 2021–2024. Uvádí to zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu.
Podle NKÚ přitom v roce 2024 do České republiky putovalo z Číny celkem 22,5 milionu položek v zásilkách. To odpovídá více než dvěma na každého obyvatele. Celkem 17 milionů z nich dorazilo z Číny na letiště Mošnov. Když na toto letiště celníci začali směřovat pozornost a více prověřovat zásilky (celkem 0,14 % z jejich celkového počtu), změnili chování dodavatelů: ke konci roku se příliv balíčků na letiště výrazně utlumil.
Při zpracování balíčků má pomáhat systém správy DPH pro přeshraniční e‑commerce zavedený EU v roce 2021. Ten měl přinést proti předchozím systémům větší transparentnost, podle NKÚ však trpí chybami a datovými výpadky, které umožňují daňové úniky ve výši až 10 miliard eur ročně. Úřad namítá, že data z nástrojů neumožňovala spolehlivě ověřit hodnotu zboží a Finanční správa ČR neměla k dispozici správné a úplné informace pro zjištění a stanovení daně ve správné výši. Situaci komplikuje i fakt, že daňová povinnost je závislá na místě spotřeby, nikoliv na místě propuštění zboží do volného oběhu.
Namátkové kontroly podle NKÚ odhalily časté zneužívání dovozního režimu a podhodnocování. Z celkem 3 312 zkontrolovaných zásilek v dovozním režimu byla zhruba každá třetí deklarována chybně. U 861 prověřovaných zásilek celníci zjistili na fakturách a dokumentech nižší deklarovanou cenu, než jakou reálně zaplatil příjemce. V jednom případě byly jako zboží do 150 eur deklarovány zásilky, které obsahovaly zlaté nugety v hodnotě přes 2 500 dolarů (tu měl zaplatit příjemce).
Podle NKÚ komplikují nedostatky v evropských nástrojích pro správu DPH českým úřadům také vyhledávání osob neusazených v ČR k registraci k DPH nebo jeho vymáhání od osob registrovaných ve zvláštním režimu. Ke konci roku 2024 evidovala ČR u těchto subjektů nedoplatky téměř 55 milionů eur.