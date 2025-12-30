Závada nebyla na vašem přijímači. Vysílání MS U20 Česko-Finsko provázely technické potíže

Česká televize se omluvila za technické komplikace se synchronizací obrazu a zvuku, které provázely pondělní přenos utkání mistrovství světa hokejistů do 20 let mezi Českem a Finskem na stanici ČT sport.
K technickým problémům se stanice vyjádřila v úterý na sociální síti X. Synchronizace obrazu a zvuku probíhá před každým zahraničním přenosem, zde ji však komplikovalo rozdílné zpoždění mezinárodního signálu oproti předchozímu utkání.
Situaci dále zkomplikoval fakt, že pražské pracoviště dostávalo před začátkem přenosu od výrobce signálu jiné obrazové záběry než komentátor přímo v dějišti šampionátu. To znemožnilo provést přesné finální sladění obrazu a zvuku ještě před vysíláním.
Televize uvedla, že zvuk byl v průběhu přenosu postupně upravován. Okamžitá náprava však podle ní není vždy technicky možná. „Což se bohužel projevilo v tomto utkání,“ dodala Česká televize.
Zároveň oznámila, že všechna zbývající utkání skupinové fáze bez účasti českého týmu nabídne živě s původním komentářem na digitální platformě ČT sport Plus.
Šampionát se koná v americkém Minneapolisu. Čeští hokejisté porazili Finy 2:1 v prodloužení. Poslední duel v základní skupině sehrají ve středu od 21:30 s Lotyšskem, opět v přímém přenosu ČT sport a ČT sport Plus.