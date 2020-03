 »  Zavedení jednotného informačního systému pro MPSV spadlo na šéfy odborů

Karel Wolf

Jednotný informační systém ministerstva práce, který měl začít fungovat od příštího roku, což se s největší pravděpodobností opět nestihne, a jehož vznik od počátku doprovází množstí problémů, dostali nově na starosti ředitelé ministerského odboru ICT Lenka Druláková a odboru pro rozpočet Karel Tauchman.

Ti tak nahrazují původní pracovníky ministerstva (náměstka Jana Baláče a vedoucího oddělení bezpečnosti informací Karla Macka), které obvinila policie v souvislosti se zakázkou na systém vyplácení dávek.

Ministryně Jana Maláčová tvrdí, že se díky tomu podařilo situaci stabilizovat. Tauchman má ekonomické vzdělání (VŠE) a pracuje na ministerstvu od poloviny roku 2007 coby vedoucí finančního oddělení a ekonomického odboru. Druláková na ministerstvu začínala v roce 2011 jako referentka a postupně se propracovala až k vedení odboru ICT. Vystudovala sociální politiku na univerzitách J. E. Purkyně a Karlově univerzitě.

Zajímavým faktem zůstává, že byla Druláková s celou problematickou kauzou v minulosti již částečně spojena. Byla to totiž právě ona, kdo dva roky nazpět podepsal poměrně nevýhodné dvouleté prodloužení smlouvy na zajištění systému dávek se společností OKsystem. Ministerstvo muselo kvůli průtahům s přechodem na nový systém původní smlouvu se současným provozovatelem zatím prodlužovat dvakrát. Za každý rok prodlouženého provozu systému ministerstvo OKSystem musí platit půl miliardy korun.

MPSV již delší dobu plánuje přechod na nový resortní informační systém, který by mělo společně tvořit několik dílčích systémů. Původní plán počítal s přechodem od roku 2017 a rozpočtem 1,5 miliardy Kč. Systém do dnešního dne neběží a podle současných plánů má dojít ke zprovoznění alespoň části systému od příštího roku a to za cenu, která překročila původní rozpočet zhruba o miliardu.