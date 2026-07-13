Závod o nákupy potravin přímo přes ChatGPT nabírá tempo, vstupuje do něj Rohlík

Online supermarket Rohlík připravil oficiální nákupní aplikaci pro ChatGPT. Umožňuje zákazníkům hledat produkty, podle receptu připravit položky do nákupního košíku nebo jinak vytvářet a spravovat nákup v rámci rozhovoru s AI, tedy prostřednictvím přirozené konverzace.
„Naší ambicí je být evropským AI-first online supermarketem,“ prohlašuje Miroslava Vopatová, generální manažerka Rohlik.cz. Firma má podle jejího vyjádření být mezi prvními evropskými společnostmi s oficiální nákupní aplikací pro ChatGPT. O několik týdnů dříve to stihl konkurenční Košík.
Projekt stojí na vlastní AI infrastruktuře Rohlíku, společnost provozuje Model Context Protocol (MCP) server, který pokročilým uživatelům umožňuje propojit Rohlík s dalšími AI klienty a agenty. Firma už dříve integrovala nákupy do svého AI asistenta se jménem Maia. Ta zákazníkům pomáhá například s výběrem produktů, tvorbou nákupního košíku i správou objednávek.
Mezi další společnost s vlastní aplikací pro agentní nakupování v ChatGPT patří Slevomat, ještě před ním to stihl srovnávač nabídek autopojištění Suri.