Zbavte dezinformátory příjmů z reklamy, vyzývá online služby Evropská komise

Musíme přitvrdit v boji proti dezinformacím, říká Evropská komise. Vyzvala proto velké online firmy, aby přijaly přísnější pravidla pro zamezení šíření falešných informací na svých službách. Mají se sejít a posílit tzv. kodex zásad boje proti dezinformacím, který Komise vypracovala v roce 2018 a velké digitální firmy (Google, Facebook, Twitter či Microsoft) se jej poté zavázaly dodržovat.

Jde o soubor pravidel, který není povinný, Komise ale tlačí na to, aby jej dobrovolně přijalo více digitálních společností. Kromě velkých nadnárodních firem kodex mají podle návrhu materiál podepsat i další společnosti, působící na národních trzích – například menší sociální sítě nebo vyhledávače. „Za tímto účelem Komise potenciální nové signatáře a zúčastněné strany osloví,“ říká Komise.

V aktuálním pokynu také navrhuje, aby se signatáři kodexu stali provozovatelé služeb na posílání zpráv, přes které se dezinformace často šíří. Měli by proti falešným informacím přijímat specifická opatření, která pode Komise neoslabí šifrování zpráv a neohrozí ochranu soukromí.

Kodex má být podle Komise samoregulačním základem, na který má navázat chystané nařízení Akt o digitálních službách (Digital Services Act).

Klíčovým návrhem Komise je, aby se kodexem začali řídit i velcí zadavatelé digitální reklamy a další firmy zapojené do online inzerce. Podle návrhu by k němu měli přistoupit i poskytovatelé dalších služeb, které se dají používat pro financování šiřitelů dezinformací, jako jsou platební služby, platformy pro e-commerce nebo provozovatelé crowdfundingových služeb.

Právě důraz na to, aby se šiřitelům dezinformací omezily příjmy z online reklamy, je podle Komise zásadní. Podle jejích odhadů inkasují dezinformační weby cílící na evropské uživatele ročně z online reklamy více než 76 milionů dolarů.

Provozovatelé reklamních systémů by podle Komise měli přijmout opatření, která umožňují ověřovat, na jakých cílových webech se reklamy zobrazují tak, aby mohly zamezit zobrazování inzerce u dezinformačního obsahu nebo na webech, které dezinformace opakovaně zveřejňují.

Platformy by také podle Komise měly zpřísnit svá pravidla pro přístup do programů na sdílení reklamních příjmů, aby do nich neměli přístup provozovatelé, kteří pravidelně šíří dezinformace.

Přečtěte si celý materiál: Guidance on Strengthening the Code of Practice on Disinformation.