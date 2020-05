 »  Zboží z Číny podraží, vláda schválila novelu zákona o dani z přidané hodnoty

Vláda dnes schválila novelu zákona o dani z přidané hodnoty. Ta počítá s uvalením povinnosti platit DPH v rámci přeshraničního elektronického obchodování ze zemí mimo EU i u zásilek s cenou do 22 eur, malé zásilky tak podraží o vypočtené DPH.

Osvobození od DPH pro malé zásilky mělo přestat s účinností od 1. ledna 2021 platit v rámci celé Evropské unie, novela z dílny ministerstva je tak v praxi jen zrychlenou transpozicí evropského práva. Evropská unie se na zrušení této výjimky dohodla v rámci daňových balíčků týkajících se přeshraničního elektronického obchodu, které schválila Rada EU v prosinci 2017 a listopadu 2019.

Minulý pátek nicméně Evropská komise navrhla, že by se mohl o tři měsíce prodloužit termín, od kdy vznikají v rámci nových pravidel známých pod zkratkou DAC6 některé reportovací povinnosti a to o tři měsíce. V rámci navrhovaného prodloužení by se samotný DAC6 stále uplatňoval od 1. července, ale lhůty pro podávání zpráv pro společnosti a lhůty pro výměnu informací pro jednotlivé členské státy by byly podle navrhované směrnice o danou dobu odloženy.

„Je dobře, že se Evropa dokázala dohodnout na společném postupu k odstranění této nerovnosti. Firmy z České republiky i dalších zemí Evropské unie musejí jako plátci odvádět DPH bez ohledu na to, kolik prodávané zboží stojí. Naopak firmy ze třetích zemí si díky osvobození od DPH mohou dovolit to stejné zboží prodat za výrazně nižší cenu a mají tak oproti těm evropským velkou konkurenční výhodu,“ prohlašuje ministryně financí Alena Schillerová.

„Současná situace přitom přímo svádí k fiktivnímu podhodnocování zboží, aby jeho cena nepřesáhla limit 22 eur a zásilka se tak nemusela danit. Zrušení výjimky pro malé zásilky ze třetích zemí omezí prostor pro obcházení DPH a pomůže účinněji potírat přeshraniční daňové úniky,“ dodává v narážce na rychle narůstající dovoz menších zásilek převážně z asijských států. Do celé EU je dle údajů ministerstva ročně dováženo až 150 milionů malých zásilek bez DPH.

Zároveň dochází k rozšíření působnosti zvláštního režimu „jednoho správního místa“ pro výběr DPH právě i na prodej zboží na dálku a poskytování přeshraničních služeb konečným příjemcům z EU. Pro internetové obchodníky z toho plyne určité zjednodušení. Namísto, aby se museli registrovat k DPH a plnit povinnosti v každém členském státě, kde prodávají zboží, mohou skrze jeden online portál podávat přiznání a platit DPH za plnění ve všech členských státech unie. Společnosti s příhraničními příjmy do 10 000 eur ročně navíc mohou uplatňovat pravidla pro výpočet DPH v jejich domovské zemi.