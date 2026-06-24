Zdrojové kódy k legendární české hře Operace Flashpoint jsou k dispozici zdarma, chystá se i předělávka s dabingem

Česká společnost Bohemia Interactive zveřejnila zdrojové kódy k legendární hře Operace Flashpoint, stalo se tak v rámci výročí 25 let od vydání. Zdrojáky jsou k dispozici na GitHubu. Součástí jsou kódy k samotné hře a zároveň k enginu, na němž běžela.
Data nejsou distribuovaná pod názvem Operace Flashpoint. K něm totiž Bohemka před lety ztratila práva, drží je vydavatel Codemasters, s nímž Česi spolupracovali. Bohemia Interactive následně rozjela vlastní sérií Arma, která z Flashpointu vychází. Zdrojové kódy k Flashpointu jsou tak vydané pod názvem Arma: Cold War Assault Remastered.
Podle názvu je jasné, že jde tedy o modernizovanou verzi Flashpointu schopnou běžet na moderních systémech včetně Linuxu a tak dále. Bohemka totiž kromě zdrojových kódů chystá vydání samotného remasteru, jehož součástí bude i český dabing. Datum vydání nebylo specifikováno, na Steamu je k dispozici demo.
Zdrojáky jsou primárně v C++. Komunita má k dispozici rovněž assety, takže může začít vytvářet mody, mise a další obsah. Je pravděpodobné, že se dočkáme různých předělávek, portů na všemožné platformy a zařízení a podobně.