 »  Ze seznamu kandidátů do Rady ČT byl vyřazen asistent Tomia Okamury

Seznam kandidátů do Rady ČT se ztenčí o čtyři jména. Zmizí z něj podnikatel Ivo Mrázek, asistent Tomia Okamury Jaroslav Novák, člen správní rady Nadačního fondu Projekt Nevina Milan Mostýn a psycholožka Monika Mihaličková.

V případě Ivo Mrázka se proti jeho nominaci ohradil Český klub zlatokopů, který byl podepsaný pod jeho přihláškou. Předseda klubu Bohumil Toms o tomto záměru vůbec nevěděl, nominaci stvrdil místopředseda. „Nevím, kde na to vzal mandát, protože podle stanov nemůže jednat za Český klub zlatokopů a zapomněl mi to oznámit,“ řekl Toms Deníku N.

Jaroslav Novák a Milan Mostýn byli vyřazeni po právním posouzení svých přihlášek. Pod jejich nominací je totiž podepsán spolek, který vznikl až den po uzávěrce kandidatur. České televizi potvrdil vyškrtnutí obou jmen předseda volebního výboru Poslanecké sněmovny Stanislav Berkovec.

Psycholožka Monika Mihaličková, kterou navrhla organizace Romea, se kandidatury vzdala z osobních důvodů, jak řekla ČT.

Veřejná slyšení všech zbývajících uchazečů do Rady České televize a Rady Českého rozhlasu proběhnou od 4. do 6. února 2020 od 8:00 do 19:15 hod.

(Článek jsme v 16:10 aktualizovali o rezignaci Moniky Mihaličkové.)