Zemřel Jaroslav Střeštík, předseda Klfree.net a dlouholetý člen představenstva NIX.CZ

Komplikacím spojeným s nemocí COVID-19 v neděli 14. března ve věku 52 let podlehl předseda sdružení Klfree.net a dlouholetý člen představenstva peeringového sdružení NIX.CZ Jaroslav Střeštík.

„Všechny nás tato zpráva velice zasáhla a jsme v myšlenkách s jeho rodinou. Jaroslav věnoval sdružení tisíce hodin svého volného času, svůj um a dovednosti. Nebyl jen naším předsedou, ale i významným členem síťařské komunity v ČR, členem představenstva NIX.CZ, duchovním otcem organizace NFX a jednatelem společnosti Freetel,“ loučí se se svým předsedou Klfree.net.



Autor: Klfree.net Jaroslav Střeštík

„Jaroslav Střeštík působil ve sdružení NIX.CZ jako člen představenstva více než osm let. Je tedy i jeho velkou zásluhou, že NIX.CZ patří mezi výrazné organizace v tomto odvětví na světě. Jaroslava Střeštíka jsem znal osobně ještě déle a mohu říci, že jsme byli blízkými přáteli. Jeho odchod je pro mě proto o to bolestnější. Jménem celé české komunity správců sítí bych chtěl vyjádřit upřímnou soustrast jeho rodině a blízkým. Jardo, děkuji za Tvoji práci i za to, jaký jsi byl. Budeš nám moc chybět,“ přidává se výkonný ředitel NIX.CZ Adam Golecký.