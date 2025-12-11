Zemřel Julius Foit, ikona mikroelektroniky na ČVUT a tvůrce prvního radiolokátoru ve východní Evropě

Začátkem prosince ve věku 93 let zemřel Julius Foit, který byl významnou osobností na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Kromě jiného tam patřil ke spoluzakladatelům aktivit kolem mikroelektroniky. V roce 2022 od FELu obdržel Trnkovu medaili za celoživotní přínos, stalo se tak v jeho 90 letech.
Foit se na tehdy nově vzniklý FEL ČVUT dostal v roce 1950. Získal titul inženýra v oboru radiolokační techniky, titul CSc. získal v oblasti barevné televize a později se stal docentem. Následně pracoval v Tesle Hloubětín, kde se podílel na vývoji prvního centimetrového radiolokátoru ve východní Evropě s dosahem přes 400 kilometrů.
ČVUT shrnula Foitovo působení následovně:
Od konce 50. let pracoval na Fakultě radiotechniky v Poděbradech, následně ve Výzkumném ústavu zvukové techniky a filmu, a v roce 1966 nastoupil na katedru teoretické elektroniky, dnešní katedru mikroelektroniky. Zavedl klíčové předměty, zejména Mikroelektroniku, a od roku 1971 připravoval „Realizační projekt mikroelektroniky“, který umožnil vývoj funkčních mikroelektronických součástek v úzké spolupráci s průmyslovými partnery.
Během své bohaté kariéry se věnoval mikrovlnným technologiím, studiové technice i popularizaci barevné televize. Jeho největším přínosem však bylo systematické budování oboru mikroelektroniky na ČVUT. Ovlivnil odborný růst tisíců studentů, kteří na něj dodnes vzpomínají jako na náročného, ale férového a inspirativního pedagoga.
Výrazné jsou i jeho zahraniční zkušenosti – dlouhodobě působil na univerzitách v Iráku, Zimbabwe a Nigérii, kde založil technickou fakultu University v Maiduguri a stal se jejím prvním děkanem. Ani ve vysokém věku neztrácel vědeckou aktivitu; v posledních letech se podílel na vzniku více než desítky patentů v oblasti aplikované elektroniky.