Lupa.cz  »  Zemřel Julius Foit, ikona mikroelektroniky na ČVUT a tvůrce prvního radiolokátoru ve východní Evropě

Zemřel Julius Foit, ikona mikroelektroniky na ČVUT a tvůrce prvního radiolokátoru ve východní Evropě

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Julius Foit Autor: ČVUT

Začátkem prosince ve věku 93 let zemřel Julius Foit, který byl významnou osobností na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Kromě jiného tam patřil ke spoluzakladatelům aktivit kolem mikroelektroniky. V roce 2022 od FELu obdržel Trnkovu medaili za celoživotní přínos, stalo se tak v jeho 90 letech.

Foit se na tehdy nově vzniklý FEL ČVUT dostal v roce 1950. Získal titul inženýra v oboru radiolokační techniky, titul CSc. získal v oblasti barevné televize a později se stal docentem. Následně pracoval v Tesle Hloubětín, kde se podílel na vývoji prvního centimetrového radiolokátoru ve východní Evropě s dosahem přes 400 kilometrů.

ČVUT shrnula Foitovo působení následovně:

Od konce 50. let pracoval na Fakultě radiotechniky v Poděbradech, následně ve Výzkumném ústavu zvukové techniky a filmu, a v roce 1966 nastoupil na katedru teoretické elektroniky, dnešní katedru mikroelektroniky. Zavedl klíčové předměty, zejména Mikroelektroniku, a od roku 1971 připravoval „Realizační projekt mikroelektroniky“, který umožnil vývoj funkčních mikroelektronických součástek v úzké spolupráci s průmyslovými partnery.

Během své bohaté kariéry se věnoval mikrovlnným technologiím, studiové technice i popularizaci barevné televize. Jeho největším přínosem však bylo systematické budování oboru mikroelektroniky na ČVUT. Ovlivnil odborný růst tisíců studentů, kteří na něj dodnes vzpomínají jako na náročného, ale férového a inspirativního pedagoga.

Výrazné jsou i jeho zahraniční zkušenosti – dlouhodobě působil na univerzitách v Iráku, Zimbabwe a Nigérii, kde založil technickou fakultu University v Maiduguri a stal se jejím prvním děkanem. Ani ve vysokém věku neztrácel vědeckou aktivitu; v posledních letech se podílel na vzniku více než desítky patentů v oblasti aplikované elektroniky.

Naděje pro modernizaci technické výuky v Česku. Rektorem ČVUT bude Michal Pěchouček Přečtěte si také:

Naděje pro modernizaci technické výuky v Česku. Rektorem ČVUT bude Michal Pěchouček

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Čtěte dále

Dále u nás najdete

Firmy nejsou připraveny na změny. Čeká je krize komunikace

Česká televize chystá projekt Tak moment pro mladé

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Chytré hračky a vysavače jsou jako trojský kůň: odposlouchávají vás

AI reklama Rohlíku to schytala na sítích. Prý je bezpohlavní

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Pojišťovny přispějí na bílé plomby. Jednou za dva roky na každý zub

ChatGPT se stal nejstahovanější aplikací na světě

Prodává kilo cukroví za více než tři tisíce. Cukrárna vysvětluje proč

Těžba dat versus strojové učení

Brýle z drogerie se hodí jako rychlá pomoc, ale jindy mohou škodit

Umělá inteligence zásadně změní využívání robotů

Nemoc koz ji dovedla k podnikání a založila přírodní lékárnu

Generace Z není akvarijní rybka. Co vědět o marketingu pro ni?

Brýle jako šperk, ne kompenzační pomůcka. Pavel má unikátní design

Ani slavní kuchaři nemají tak drahé cukroví jako pražská cukrárna

Nasedl jsem to samořiditelného taxi bez volantu

Izraeliský hi-tech exceluje i za války v Gaze

Jolla připravuje vlastní evropský telefon se Sailfish OS

Vzniká nová aplikace PID Lítačka, co se mění?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).