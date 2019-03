 »  Zemřel Milan Badal, bývalý člen Rady ČT a Rady ČRo

Filip Rožánek

Zemřel římskokatolický kněz Milan Badal. Bývalému dlouholetému členovi Rady České televize a Rady Českého rozhlasu bylo 62 let. O jeho úmrtí informoval na Twitteru europoslanec Tomáš Zdechovský.

Badal zasedal v Radě ČT v letech 2003–2009, v Radě ČRo od roku 2010 do roku 2016. V obou radách byl zvolen i jejich místopředsedou. „Kromě technických problémů se rozhlas proměnil pod vedením ředitele Petera Duhana po všech stránkách. Někdy asi ne zcela šťastně a povedeně, to už se stává,“ rekapituloval předloni působení v Radě Českého rozhlasu během veřejného slyšení v Poslanecké sněmovně. Tehdy neúspěšně zkoušel znovu kandidovat do rady.



Autor: Ondřej Hošt Milan Badal (vpravo) při volbě ředitele Českého rozhlasu, 28. 7. 2011

„Za reálného socialismu jsem měl na starosti tajné vydávání různých publikací většinou didaktického charakteru. Potom jsem zakládal nakladatelství Petrov v Brně. Šéfoval jsem nakladatelství Zvon, sedm let jsem byl šéfredaktorem Katolického týdeníku. Pro Českou televizi jsem napsal řadu scénářů. Než jsem byl zvolen do Rady České televize, měl jsem elektronický magazín Christnet, který jsem okamžitě po volbě prodal,“ dodal ke svému životopisu.

V posledních letech byl osobním tajemníkem arcibiskupa Dominika Duky, na arcibiskupství působil také jako ředitel odboru vnějších vztahů.