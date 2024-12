Zemřel moderátor Zbyněk Merunka

Autor: TV Nova Zbyněk Merunka a Stanislava Wanatowiczová-Bartošová v prvním studiu Televizních novin

Ve věku 73 let zemřel Zbyněk Merunka, první moderátor Televizních novin na Nově. Oznámila to jeho rodina. Na obrazovce se naposledy objevil letos v únoru, když Nova slavila třicáté výročí vysílání.





V roce 1994 přivítal diváky u úplně první hlavní zpravodajské relace Novy, tehdy ve dvojici se Stanislavou Wanatowiczovou Bartošovou. Později uváděl Televizní noviny s Evou Jurinovou. V hlavních zprávách se objevoval až do roku 1999, kdy Vladimír Železný přesunul Novu na Barrandov. Merunka ani Jurinová ho nenásledovali, mimo jiné tehdy ještě krátce moderovali internetové vysílání zpráv pro původní americké investory.

Televizní obrazovka ho proslavila, velkou část profesního života však strávil v rádiu. Po maturitě nastoupil jako elév do Československého rozhlasu a pak v něm více než dvacet let pracoval jako redaktor zahraniční redakce. Krátce působil také v soukromém rádiu Alfa, kde se dozvěděl, že vznikající Nova shání spolupracovníky pro zpravodajství.

To, že se stane jednou z hlavních tváří televize, vůbec nečekal. „Přihlásil jsem se na konkurz. Myslel jsem, že půjdu do zahraniční redakce a budu dělat zahraničního reportéra. Pak si mě ale zavolala čtyřčlenná komise s tím, co bych řekl tomu, že bych moderoval hlavní zprávy. Strašně mě to překvapilo. Pravda, byl jsem zvyklý na mikrofon, sice rozhlasový, ale byla to výhoda. Drtivá většina dalších zájemců byla z tištěných médií,“ vzpomínal v rozhovoru pro Český rozhlas.

„Zbyněk Merunka patřil mezi nejoblíbenější osobnosti TV Nova, moderoval úplně první vysílání Televizních novin. Jeho profesionální i lidský přístup inspiroval celé generace moderátorů. Velmi si vážím toho, že s námi začátkem roku osobně oslavil 30. narozeniny naší televize. Jeho rodině chceme vyjádřit upřímnou soustrast a přejeme jim v těchto těžkých chvílích mnoho sil,“ řekl generální ředitel TV Nova Daniel Grunt.

Zbyněk Merunka a Eva Jurinová v prvním newsroomu Novy v budově ve Vladislavově ulici v Praze. Autor: TV Nova

Po odchodu z Novy podnikal. Také se objevoval v pořadech televize Prima, například v Autosalonu, Prima jízdě nebo kuchařské show Mňam aneb Prima vařečka. Občas také daboval dokumenty pro Českou televizi.