 »  Zemřel televizní scénograf a architekt Michael Klang

Filip Rožánek

Ve věku 65 let zemřel architekt Michael Klang, známý scénograf, který vytvořil prostorový design mnoha pořadů českých televizních stanic. Smutnou zprávu sdělili na Facebooku jeho přátelé.

Z poslední doby byl podepsán pod designem nového studia Otázek Václava Moravce. Jeho služby využívaly všechny velké stanice v zemi, počet realizací přesahuje tisícovku. Z těch nejznámějších vymyslel například scénu soutěže Kufr, zábavních pořadů Caruso Show, Do-Re-Mi nebo Kolotoč. Jeho práci viděli také diváci Miss ČR, Českého slavíka nebo předávání cen Thálie. Navrhl rovněž zpravodajská studia ČT24 nebo televize Nova. Na Slovensku pracoval pro veřejnoprávní televizi i soukromé stanice Joj a Markíza.

Před čtyřmi lety vytvořil nové multimediální studio Radiožurnálu.

„Televizní scénografie je úzce vázaná na zprůmyslnění produktu. V tu chvíli se scéna velmi podobá jakémukoliv jinému balení. Jako si kupujete hezkou krabičku s parfémem nebo vám oblečení dají do hezké papírové tašky. A bývá to i tak, že obal rozhoduje. Stejně to funguje v televizi. Je to dobře a efektně zabalené zboží, vymyká se standardu, opouští šedivou zónu, je výjimečné. Pak se pořad dobře prodává, je úspěšný a třeba se i opakuje,“ řekl před dvěma lety v rozhovoru pro MF Dnes.

Mimo mediální prostředí vyučoval na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kde také vedl ateliér Prostorová tvorba. Přednášel také na Katedře výtvarné kultury Univerzity Hradec Králové. Jeho dílem je rekonstrukce domu U Hybernů v Praze na Divadlo Hybernia.