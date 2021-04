Zemřel známý bezpečnostní odborník Dan Kaminsky

Odborník na kyberbezpečnost Dan Kaminsky, známý odhalením zranitelností v DNS nebo rootkitů na hudebních CD firmy Sony, zemřel ve věku 42 let. Informaci zveřejnil server Security Week a na sociálních sítích ji později potvrdily zdroje blízké rodině. Kaminsky spoluzaložil firmu White Ops, později známou jako Human Security, ve které byl vedoucím výzkumníkem. Pravidelně také vystupoval na konferencích Black Hat a DEF CON. Pracoval také pro Cisco, Avaya nebo IOActive.

Folks, I'm so sorry - I can confirm through a first-hand source (not me) @dakami has passed away. No, this news should not have been out on twitter yet, and yes, I am unfortunately certain. I am devastated and will go offline now.