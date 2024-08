Zemřela jedna z prvních zaměstnankyň Googlu a bývalá šéfka YouTube Susan Wojcicki

V její garáži vznikl Google, ve kterém se pak jako jedna z prvních 20 zaměstnanců firmy podílela na spuštění některých klíčových služeb nebo reklamního systému AdSense. Prosadila také, aby Google koupil YouTube a tento videoserver pak devět let vedla, než z funkce v roce 2023 odstoupila.





Susan Wojcicki zemřela ve věku 56 let poté, co dva roky bojovala s rakovinou plic. Podle serveru TechCrunch to na sociální síti oznámil její manžel, informaci pak potvrdil také šéf holdingu Alphabet Sundar Pichai.

„Byla to neuvěřitelná vůdčí osobnost a přítelkyně, která měla obrovský dopad na svět, a já jsem jedním z bezpočtu zaměstnanců Googlu, kteří jsou lepší, protože ji znali. Bude nám moc chybět. Naše myšlenky s její rodinou,“ napsal.