Autor: Ivana Dvorská

Ve věku 70 let zemřela Kateřina Fričová, která působila jako vrcholná manažerka na Nově, Primě i v České televizi. O jejím úmrtí ve středu informovala veřejnoprávní televize.





Kateřina Fričová absolvovala FAMU a v roce 1980 nastoupila do Československé televize. Nejdřív byla asistentkou produkce a režie, později šéfproducentkou zpravodajství. Podílela se na rozjezdu soukromé TV Nova, kde byla postupně ředitelkou výroby, techniky a vysílání. „Vždycky jsem říkala, že řemeslo jsem se naučila v ČT, televizi v Nově,“ glosovala svou zkušenost. V letech 1998 až 2000 byla generální ředitelkou televize Prima a úspěšně se jí dařilo zvyšovat sledovanost.

Kateřina Fričová po boku Vladimíra Železného při slavnostním zahájení vysílání TV Nova v únoru 1994 Autor: TV Nova

Po odchodu z Primy nastoupila jako generální ředitelka do rádií Frekvence 1, Evropa 2 a mediálního zastupitelství Regie Radio Music. Do televizního prostředí se vrátila v roce 2005 jako generální ředitelka teleshoppingové televizní stanice Top TV. Od července 2007 do konce července 2010 byla programovou ředitelkou České televize. Poté působila na volné noze, vyučovala také na katedře produkce FAMU.

„I když veřejnoprávní televize musí v mnohém programovat jinak než Nova s Primou, základní zásady jsou pro všechny televize stejné,“ připomínala zkušená televizní profesionálka. „Dám příklad: když mezi čtvrtou a pátou odpoledne vysílám pořady pro děti od dvanácti do čtrnácti let, tak i když pořady střídám a prohazuji žánry, neměla bych v tenhle čas vysílat pro nikoho jiného. Nesmím udělat tu věc, že jednou poběží dětský pořad ve čtyři odpoledne, jindy ve dvě, pak ho nedám a budu takhle lítat ode zdi ke zdi,“ říkala při nástupu do České televize.