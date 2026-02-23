Lupa.cz  »  Zimní olympiáda na ČT sport zasáhla přes sedm milionů diváků, vedlo hokejové čtvrtfinále

Filip Rožánek
Včera
Sportovní přenosy ze zimních olympijských her 2026 na programu ČT sport a digitální platformě ČT sport Plus oslovily v období od 6. do 22. února celkem 7,387 milionu diváků starších čtyř let. 

Oproti předchozím zimním hrám v Pekingu 2022, které zasáhly 5,457 milionu diváků, jde o nárůst téměř o dva miliony. Na vyšší sledovanosti se projevil příznivější čas vysílání. Evropské dějiště her v severoitalském Miláně a Cortině d'Ampezzo znamenalo pro české diváky výrazně komfortnější vysílací časy než asijské lokace předchozích dvou zimních olympiád. 

Nejsledovanějším přenosem celých her se stal čtvrtfinálový hokejový zápas Kanada–Česko odvysílaný 18. února. Utkání sledovalo celkem 2,303 milionu diváků, z toho 1,887 milionu v televizním vysílání ve vlastní domácnosti, 259 tisíc mimo domov a dalších 156 tisíc živě prostřednictvím streamovací platformy. Podíl na publiku dosáhl 58,78 procenta a celkový zásah utkání činil 3,895 milionu diváků.

Přenos Diváci (mil.) Share (%) Zásah (mil.)
Hokej: Kanada–Česko (čtvrtfinále) 2,303 58,78 3,895
Hokej: Švýcarsko–Česko 1,967 59,23 3,303
Hokej: Česko–Kanada (skupina) 1,910 51,80 3,231
Hokej: Česko–Dánsko 1,877 53,23 3,200

Hokej dominoval žebříčku sledovanosti, ale milionovou hranici překonaly i přenosy s českými medailovými úspěchy. 

Zlatou jízdu snowboardistky Zuzany Maděrové v paralelním obřím slalomu sledovalo 1,619 milionu diváků, stříbrný závod rychlobruslaře Metoděje Jílka na 5000 metrů 1,346 milionu. Přes milion diváků přitáhly také snowboardcross žen se stříbrem Evy Adamczykové a biatlonový hromadný start žen s bronzem Terezy Voborníkové.

Česká televize zaznamenala výrazný růst i v digitálním prostředí. Živé přenosy na streamovací platformě ČT sport dosáhly celkem 24,5 milionu přehrání a dvakrát během her byl překonán dosavadní denní rekord v počtu spuštěných videí.

Web ČT sportu zaregistroval více než 10,7 milionu návštěv od přibližně dvou milionů unikátních uživatelů. Nejsledovanějším online přenosem bylo hokejové čtvrtfinále Česko–Kanada s 1,15 milionu views. Z přenosů vysílaných výhradně na ČT sport Plus zaujalo nejvíce rychlobruslení mužů na 10 000 metrů se zlatým Metodějem Jílkem (681 tisíc views).

„Zimní olympijské hry v Miláně a Cortině potvrdily, že velké sportovní události mají na obrazovkách České televize své pevné místo,“ uvedl generální ředitel České televize Hynek Chudárek.

Česká televize vysílala zimní olympijské hry z pozice hlavního vysílatele na programu ČT sport. Doplňkové přenosy kvůli podmínkám licenční smlouvy zajišťoval online kanál ČT sport Plus. Údaje o sledovanosti vycházejí z měření ATO metodou Live+TS0–3 a dat NetMonitoru.

