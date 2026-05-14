Život není krásný. Řezník vydal hru Poslední exekuce s dabigem Oty Klempíře nebo Samira Hausera

Jan Sedlák
Dnes
Život Není Krásný: Poslední Exekuce Autor: ZNK Studio

Umělecky rozdvojená osobnost Martin Pohl, který vystupuje jako Marty nebo Řezník, dnes na Steamu vydal novou videohru s názvem Život Není Krásný: Poslední Exekuce.

Poslední exekuce navazuje na Martyho předchozí, velmi low-cost adventury. Hra má tentokrát vyšší produkční hodnoty a vyjde na 14,99 eur. Autor na vývoj na Hithitu vybral přes 408 tisíc korun, to ale zdaleka nepokrylo všechny náklady.

Novinka má plnohodnotný dabing, zajistili ho například Leoš Noha, Matěj Ruppert, Bruno Ferrari (Samir Hauser), James Cole, Hugo Toxxx, Oto Klempíř a další.

Poslední exekuce je opět adventura a opět jde o velmi nekorektní dílo. Řezník, respektive Marty si utahují ze všeho a všech s tím, že se často používají motivy chudoby, drog, menšin a tak dále.

Pohl zvedl produkční hodnoty i u své filmové tvorby, kde se od amatérských děl dostal k dvoudílné sérii Párty Hárd a nepřímému pokračování Na plech, a to s komerčními úspěchy jak v kinech, tak na streamovacích službách typu Netflix.

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

