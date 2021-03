Zlaté glóby: Nejlepším seriálem je Koruna, ocenění získal i Dámský gambit

Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu v neděli vyhlásila držitele filmových a televizních cen Zlatý glóbus. Ocenění pro nejlepší seriál získala Koruna z produkce streamovací platformy Netflix. Nejlepším komediálním seriálem je Schitt's Creek, nejlepší minisérií byl vyhlášen Dámský gambit (opět Netflix).

Tyto seriály zabodovaly rovněž v hereckých kategoriích. Nejlepší mužský herecký výkon v seriálu předvedl Josh O'Connor, představitel prince Charlese v Koruně. Nejlepší ženský herecký výkon se objevil také v Koruně, podle novinářů zazářila Emma Corrinová v roli princezny Diany. Dále si seriál o britské královské rodině připsal ocenění za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli, ten předvedla Gillian Andersonová coby premiérka Margaret Thatcherová.

Nejlepším ženským hereckým výkonem v minisérii bylo ztvárnění geniální šachistky v Dámském gambitu (Anya Taylor-Joyová). Za nejlepší ženský herecký výkon v komediálním seriálu získala Zlatý globus Catherine O’Harová, která v Schitt's Creek hraje bývalou hvězdu telenovel, jež se těžce smiřuje se ztrátou peněz i společenského postavení.

Za nejlepší mužský herecký výkon v komediálním seriálu novináři označili roli Jasona Sudeikise v seriálu Ted Lasso (Apple TV+). Trenér amerického fotbalu se stěhuje do Anglie, kde má trénovat fotbalový tým, ačkoliv s evropským fotbalem nemá žádné zkušenosti. V kategorii minisérií zaujal porotce svým výkonem Mark Ruffalo v seriálu HBO Bludné kruhy. Nejlepším hercem ve vedlejší roli je John Boyega v seriálu Sekerka, který vypráví příběhy odehrávající se v komunitě londýnských imigrantů z Karibiku od konce 60. do poloviny 80. let minulého století.