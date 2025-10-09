Změní HBO a CNN majitele? Chystá se prý nabídka za 60 miliard dolarů

Americký mediální průmysl žije diskusemi o dalším směřování majitele HBO a CNN, gigantické korporace Warner Bros. Discovery (WBD). Tato firma se příští rok rozdělí na dva samostatné subjekty, přičemž pod jedním budou tradiční stanice a pod druhým filmová studia s digitálními službami.
Zároveň však deník Wall Street Journal v září přišel s informací, že by o celou firmu mohl mít zájem konkurenční Paramount. Po týdnech spekulací se vynořily zvěsti o dalším potenciálním kupci, jímž by neměl být nikdo menší než streamovací obr Netflix. Zatímco Netflix zaujímá spíš skeptický postoj, nový majitel Paramountu David Ellison prý aktivně jedná o financování případné akvizice.
Ředitel Netflixu Greg Peters se k věci vyjádřil během středeční konference Bloomberg Screentime. Možnost, že by jeho společnost usilovala o koupi WBD nebo jen studiové divize, nevidí moc reálně. „Historicky spíš budujeme věci od píky, než abychom přišli k hotovému,“ prohlásil Peters. Dodal, že k velkým mediálním fúzím je třeba přistupovat se zdravou skepsí, neboť jejich historická úspěšnost není příliš vysoká.
Naopak David Ellison, stojící v čele společnosti Paramount Skydance, podle informací deníku The New York Post jedná s velkými soukromými investičními fondy o podpoře své potenciální nabídky na odkoupení Warner Bros. Discovery. Hodnota takového obchodu by mohla přesáhnout 60 miliard dolarů.
Mezi zvažovanými investory je údajně i společnost Apollo Global Management, která se na jaře 2024 neúspěšně pokusila o koupi Paramountu. Ellison hledá nové zdroje kapitálu, jelikož jeho otec, softwarový magnát Larry Ellison, podle zákulisních zdrojů nejeví o další velké investice do médií zájem. Zástupci společností Paramount i WBD nechali dotazy médií bez odpovědi.
Paramount mezitím v pondělí 6. října oznámil akvizici pravicově zaměřeného webu The Free Press. Zaplatí za něj 150 milionů dolarů, což je zhruba desetinásobek průměrných ročních tržeb tohoto webu. Editorka webu Bari Weiss se nově stane šéfredaktorkou zpravodajství televize CBS.