 »  Změňte si hesla, vyzval uživatele Twitter. Neukládal je dost bezpečně

David Slížek

Bezpečnost účtů více než 330 milionů uživatelů Twitteru je potenciálně ohrožena. Twitter je vyzval, aby si svá hesla preventivně změnili. Zjistil totiž, že ukládal hesla do logů v nedostatečně zabezpečené podobě a že se k nim tedy teoreticky mohl dostat někdo nepovolaný.

„Chybu jsme opravili a naše interní šetření neprokázala žádné narušení bezpečnosti nebo zneužití hesel,“ ubezpečuje firma. Preventivně ale vyzývá uživatele, aby svá hesla pokud možno změnili. A aby je změnili také na dalších službách, kde případně používali stejné heslo (což by tak jako tak dělat neměli).

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ