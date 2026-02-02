Lupa.cz  »  Změny u Skylinku a FreeSatu. Přibývá kriminální kanál, jiné stanice mizí ze satelitu

Změny u Skylinku a FreeSatu. Přibývá kriminální kanál, jiné stanice mizí ze satelitu

Filip Rožánek
Včera
přidejte názor

Sdílet

Diváci, televize, divák, televizor, vysílání Autor: Filip Rožánek, Internet Info s použitím Google Gemini

Televizní služby Skylink a FreeSat zařazují tematickou stanici Viasat True Crime, která se zaměřuje na dokumentární rekonstrukce skutečných zločinů a mrazivé detektivní příběhy. 

Program bude dostupný od 10. února pro předplatitele s balíčkem Smart a vyšším. Zároveň se zařazením nové stanice probíhá tradiční marketingová akce, kdy Skylink a FreeSat od 3. února do 3. března bezplatně zpřístupní vybrané placené kanály všem svým zákazníkům bez ohledu na jejich aktuální tarif.

Během únorového volného vysílání mohou diváci sledovat filmový kanál Film+ a dokumentární Viasat Explore. Stanice Film+ nabídne například československý muzikál s Karlem Gottem Hvězda padá vzhůru z roku 1974 nebo moderní sci-fi thriller Anihilace. Později se k této „ochutnávce“ připojí i nově spuštěný kanál Viasat True Crime. 

Program Film+ je rovněž dostupný v internetové televizi Skylink Live TV, kterou mají zákazníci v ceně svých balíčků. Ze stanice Viasat Explore jsou v internetové videotéce jen vybrané pořady. Kriminální kanál Viasat True Crime bude také součástí nabídky Skylink Live TV.

Rozšiřování nabídky však doprovázejí změny v distribuci stávajících stanic, které směřují k posílení internetové platformy na úkor satelitního vysílání. Už 27. ledna došlo k přesunu stanic Nick Jr., Nickelodeon, Nicktoons a MTV Europe ze satelitního vysílání do internetové televize Skylink Live TV.

A s účinností od 3. února dojde na satelitu Thor k vyřazení stanic Nick Jr., Nicktoons, Nickelodeon, History HD a MTV Europe. 

Technické parametry stanic:

Program Film+ Viasat Explore Viasat True Crime
Pozice 41 73 74
Satelit Astra 23,5°E Astra 23,5°E Astra 23,5°E
Kmitočet 11 856 MHz 12 012 MHz 12 090 MHz
Polarizace vertikální vertikální vertikální
FEC 3/4 3/4 3/4
Symbolová rychlost 29 900 kS/s 29 900 kS/s 29 900 kS/s
Norma DVB-S2/8PSK DVB-S2/8PSK DVB-S2/8PSK
Pilot ON ON ON
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026

Notepad++ byl šest měsíců pod kontrolou čínských hackerů

Od Sazky k Allwynu: Připomeňte si 70letý příběh legendární značky

Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění a informace o přehledech

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

Čistá mzda 2026: Vše, co potřebujete znát

Místo líbivých věcí začala prodávat lebky a vnitřnosti. Má vyprodáno

JMHZ v otázkách zaměstnavatelů a odpovědích odborníků

Telefonát jako malware. Podvody v ČR násobně rostou

Obětmi růstu cen komponent jsou už i mobily

Proč emoce prodávají víc než slevy? Pohled na vánoční kampaně

Šílené ceny pamětí zdražují i oblíbené Raspberry Pi

Jen desetina nemocnic plní požadavky na kyberbezpečnost

Roboty s vlastnostmi lidí firmy nechtějí, jsou příliš nákladné

Rozvody 2026: Nový poplatek i nová pravidla

Quishing: Myslete, než skenujete, QR kód může být past

Investory nejvíce lákají technologie, ale potřebují větší transparentnost

Příznaky menopauzy mohou vypadat úplně jinak než jako návaly

Z technologické dominance klesá Česko do průměru

Prohlídka u praktika, která vám může zachránit srdce

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).