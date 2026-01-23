Značku ve Slevomatu má na starosti Marek Řípa ze Seznamu

Skupina Slevomat jmenovala Marka Řípu do role vedoucího marketingu značky (Head of Brand Marketing). Ve společnosti povede brandovou strategii a komunikaci značek Slevomat v Česku a Zľavomat na Slovensku.
Řípa působí v marketingu a médiích více než sedm let. Poslední tři a půl roku byl Senior Brand & Media Managerem v Seznam.cz, předtím téměř čtyři roky v agentuře OMD Czech, kde se zaměřoval na mediální plánování.
Slevomat zaměstnává přes 300 lidí v Česku a na Slovensku a říká o sobě, že jako portál na zážitky obsluhuje téměř devět milionů registrovaných zákazníků. Nedávno většinu ve firmě koupil Genesis Capital, skupina fondů, za níž jako investoři stojí mimo jiné Česká spořitelna, členové Erste Group, Tatra Banka, SPM Capital nebo Naše Česko (fond skupiny J&T). Loni obrat skupiny meziročně stoupl o 12 % na necelých 5 miliard Kč a čistý zisk skupiny činil 258 milionů Kč. Největší podíl na výsledcích měl Slevomat.cz, který v roce 2024 tvořil 80 % příjmů.