 »  Zneužívá Google svou dominanci v EU? Verdikt má padnout do několika měsíců

David Slížek

Vleklý spor Evropské komise (EK) s Googlem (dnes už tedy s jeho mateřskou společností Alphabet) o to, zda americká firma nezneužívá dominantní postavení na trhu s vyhledáváním, se po sedmi letech zřejmě chýlí k rozuzlení.

Antimonopolní úřad EK v případu rozhodne v průběhu několik měsíců. Na odborné konferenci to podle agentury Reuters slíbil Tommaso Valletti, který na DG Competition působí ve funkci Chief Competition Economist.

„V průběhu několika příštích měsíců dojdeme k rozhodnutí v případech týkajících se Googlu – vyhledávání, AdSense – a pro mě nejzajímavějším je Android,“ cituje úředníka Reuters.

V obviněních, která Evropská komise šetří, jde o několik věcí: zda Google ve výsledcích vyhledávání systematicky zvýhodňuje svůj srovnávač zboží proti službám konkurence či zda zneužíval dominanci tím, že od tzv. přímých partnerů v reklamním systému AdSense vyžadoval exkluzivitu (Google to změnil v roce 2009). U sporu týkajícího se Androidu jde o to, zda Google omezuje přístup konkurence do přístrojů s Androidem.