 »  Znovuzrozenou Nokii nečekaně opouští výkonný ředitel, svou roli už prý sehrál

Jan Sedlák

Ve finské společnosti HMD Global, která navazuje na působení původní Nokie a na trh postupně přináší nové telefony s touto značkou, se nečekaně odehrála změna ve vedení. S okamžitou platností končí výkonný ředitel Arto Nummela. Nahrazuje ho dosavadní prezident Florian Seiche.

HMD v oficiálním prohlášení uvádí, že Nummela „sehrál klíčovou roli“ v nastavení operací a uvedení prvních produktů na trh, a dál situaci nekomentuje.

HMD Global se sama staví do role startupu, který je nezávislý na současné Nokii a může postupovat rychleji a pružněji. Nechce úplně konkurenci předhánět v nejlepších technických specifikacích, ale spíše skrz „vyladěnost“ – sází například na čistou instalaci Androidu.

„To je klíčové. Nokia se nyní velmi soustředí na budování sítí nové generace, na 5G a vše kolem. Nám poskytuje patenty, technologie, přístup k Androidu. HMD je startup, velice pružný, a lidé se soustředí na to, co mají dodat. Nemusíme se zabývat výrobou, tu zajišťuje Foxconn. My se soustředíme na značku a její návrat na trh,“ uvedl nedávno v rozhovoru pro Lupu viceprezident společnosti pro východní Evropu Alberto Matrone.

HMD vypustila na trh telefony Nokia 3, 5 a 6 poháněné Androidem. Prodejní a další čísla prozatím nejsou k dispozici a není jasné, jak se znovuzrozené Nokii ve skutečnosti daří.

Firma v rámci marketingové propagace rovněž oživila kultovní Nokii 3310. „Tradiční mobily stále zůstávají jedním z našich pilířů a součástí strategie. Stále přináší dobré marže. Nechceme si zabíjet jakékoliv pozitivní marže. Po celém světě, včetně střední a východní Evropy, stále máme dost zákazníků, kteří si takové telefony kupují. Ve výrobě budeme pokračovat,“ dodal k tomu Matrone.

Společnost v současné době chystá na trh telefon Nokia 8, který by se měl stát vlajkovou lodí. Více o plánech společnosti v našem rozhovoru.