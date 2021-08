Zonky ruší možnost manuálních investic, ponechá jen službu Zonky Rentiér

Společnost Zonky svým klientům z řad investorů přestává nabízet možnost manuálního investování a ponechá jen službu Zonky Rentiér. Ta je uživatelsky jednodušší, zákazník pouze zvolí investovanou částku a dobu, po kterou chce investovat. Novým uživatelům firma manuální investování znepřístupní 31. srpna 2021, od 1. listopadu pak manuálně nebudou moci investovat ani stávající zákazníci. Již započaté manuální investice Zonky nechá doběhnout za původních podmínek.

„Objem nových vkladů do Rentiéra je v porovnání s manuálním investováním v posledních měsících dokonce trojnásobný. Rentiér je pro klienty celkově jednodušší a oproti manuálnímu investování nevyžaduje moc času. Stačí jen zvolit výši vkladu a o zbytek se postará Zonky Rentiér. Z pohledu efektivity nám už ale nedává smysl udržovat vedle sebe dvě služby, které plní obdobnou funkci. Proto jsme se rozhodli podporu manuálního investování postupně omezit a soustředit naše kapacity jen na další vylepšování Zonky Rentiéra a také se více věnovat půjčkám,“ řekl CEO Zonky Jiří Humhal.

Společnost Zonky se zaměřuje na peer-to-peer půjčky. Lidé si mohou od ostatních uživatelů půjčit od 20 tisíc do 900 tisíc korun se splatností od 1 roku do 10 let. Investoři mohou pak investovat od 10 tisíc až po 10 milionů po dobu od 1 roku do 20 let. Letos firma překonala hranici 100 tisíc poskytnutých půjček.